¡Ha vuelto el Mourinho de siempre! Las frases con las que destrozó al CTA tras el derbi

José Mourinho protagonizó una rueda de prensa para el recuerdo este domingo tras el derbi en el Metropolitano. El entrenador del Real Madrid dejó varias frases que resonarán durante un tiempo en el fútbol español, en las que condenó la actuación del árbitro de campo, Ortiz Arias, del de VAR, Trujillo Suárez, al que acusó de ser reincidente en decisiones contra los blancos, y del CTA en general por la designación para el partido ante el Atlético.

El portugués comenzó la comparecencia mostrando las imágenes de las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-in Lee sobre Fede Valverde que, a su juicio, ambas eran merecedoras de tarjeta roja y sacó el revólver para disparar contra el estamento arbitral de España, el cual considera que no ha cambiado en nada desde su primera etapa en el banquillo del Real Madrid.

Las mejores frases de Mourinho tras el derbi

«La historia del partido está aquí: son dos tarjetas rojas claras»

Esto fue lo que dijo Mourinho mientras enseñaba un folio impreso con ambas acciones, el cual mostró a los medios en la sala de prensa del Metropolitano. Acto seguido, pasó a la carga contra Ortiz Arias.

«Quien tiene que estar feliz es el Comité de designación arbitral»

Esa fue la primera bomba de Mourinho en el Metropolitano, que calificó lo ocurrido como «muy extraño», refiriéndose a las rojas perdonadas, y volvió a recordar que «una semana antes ya se sabía quién era el árbitro». «Según dicen, son 24 horas antes. Una semana antes ya se sabía», añadió el portugués.

«Un árbitro que en 41 años no tiene internacionalización, pues no será un gran árbitro»

Mourinho no se calló nada sobre la elección de Ortiz Arias. Hubo más.

«Después, el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión»

Eso añadió Mourinho sobre el colegiado madrileño, que se vio totalmente superado por el ambiente del Metropolitano y perdonó la mayoría de las faltas del Atlético.

«El señor Trujillo lo ha llamado a la primera roja y no a la segunda, que es todavía más grave… Tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid»

Mourinho enumeró varios partidos de la temporada pasada en los que, considera, el VAR del derbi perjudicó al Real Madrid: «Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona… Es un VAR que tiene mucha historia».

«En Las Rozas no hay presión… o sí y no lo sabemos»

Tras explotar contra los árbitros, Mourinho pasó a la carga contra el estamento arbitral.

«Dos rojas contra el Elche, dos rojas hoy… Es difícil»

Mourinho también recordó la expulsión perdonada a Osorio el pasado martes en el Martínez Valero por un codazo sobre Huijsen.

«Un árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y el señor del VAR que tiene una gran historia… Enhorabuena al Comité»

Ataque final y conjunto contra los árbitros del derbi y el estamento.

«Pensaba que me encontraría una Liga diferente de la que dejé. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente, pero vamos a luchar»

Así de claro lo dejó el técnico madridista.

«Negreira ya no está, ¿no? Entonces la Liga ya no está manchada»

El portugués tiró de ironía en el cierre de una comparecencia que ya es histórica y que ha traído de vuelta al Mourinho de siempre.