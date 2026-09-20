Simeone: «Hay que respetar el trabajo de los árbitros y no pasar esa línea, no todo vale por mucho que te llames Mourinho»

El derbi de alto voltaje, como el de los años ochenta, se saldó con victoria del Atlético y polémica que verbaliza el Real Madrid. Mourinho, que siempre será Mourinho, compareció ante los medios de comunicación con una foto impresa de las acciones del Cuti Romero y Kang-in Lee que consideraba expulsión. Simeone no habló del arbitraje y dejó un mensaje dirigido a Mourinho.

«Soy muy respetuoso. Entiendo que estamos en un lugar con mucha exposición como entrenadores. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que saber respetar el trabajo de los árbitros y compañeros de profesión. Perder nos toca perder a todos. Cuando uno sale de esa línea de respeto… No se puede pasar por más que te llames Mourinho», dijo Simeone.

El Cholo mantuvo su línea de no opinar sobre los arbitrajes. «No suelo hacerlo porque la jugada ya pasó. Habló el responsable de los árbitros y dijo que la jugada del Cuti no era expulsión. Todos lo tenemos claro. El partido fue el que fue. Once contra once controlamos el partido y once contra diez ganamos el partido. Las jugadas polémicas son pasajes del partido. Algunas veces te benefician, otras te desfavorecen. No vale todo, por más que te llames Mourinho», detalló.

Simeone se fue contento con el trabajo colectivo de su equipo. «Fue un partido intenso, ante un rival con unas transiciones increíbles, y las controlamos casi todas. En el segundo tiempo, solo esa en que se chocan Cuti y Llorente y deja a Diomande. Creo que controlamos en todo momento desde el trabajo colectivo, defensivo y grupal y sabiendo por dónde les podíamos hacer daño y no vamos a dejar de destacar el partido por esas cosas que quieren comentar», añadió Simeone.

Julián Álvarez fue suplente y salió en el segundo tiempo. Mostró mejor cara que en otros partidos, pero todavía tiene margen de mejora. «Tenemos una gente increíble, no hay palabras de agradecimiento a todo lo que pudo atravesar de futbolista y de entrenador. Cuando entregas lo que tienes, te quieren. Julián lo intentó, le costó y lo vamos a recuperar. Y muy contento por Jonathan, nos da esa competencia para competir hasta donde podamos», explicó.

La victoria deja al Atlético como inmediato perseguidor del Barcelona y con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Así se irá al parón y así lo retomará a mediados de octubre. «Nada importante ni determinante, es un punto positivo para el equipo. Venimos creciendo y necesitamos seguir todos involucrados, como Koke, suplente y juega el partido de su vida aunque su entrenador no lo ponga. Eso es el Atlético de Madrid. Necesitamos estar tratando de mejorar», finalizó Simeone.