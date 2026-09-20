Ortiz Arias le perdona la roja a Kang-in Lee por una durísima entrada con la plancha en el tobillo a Valverde

Kang-in Lee no debió acabar la primera parte del derbi. El surcoreano realizó una entrada durísima sobre Fede Valverde que mereció la expulsión por roja directa. Llegó tarde a por el balón e impactó su plancha sobre el tobillo del jugador del Real Madrid, torciéndoselo por completo. Ortiz Arias estaba a escasos metros y tenía visión clara de la acción, pero únicamente pitó falta. En el VAR estaba un sospechoso habitual como Trujillo Suárez, que no quiso intervenir. En televisión no se vio repetida.

Kang-in quiso anticiparse al uruguayo y lo que hizo fue pisarle el tobillo en el pie de apoyo, el izquierdo. Lo hizo con la plancha, evitando que Valverde llegase a golpear el balón con su pie derecho. El árbitro del encuentro, Ortiz Arias, que se estrenaba en un derbi entre los dos grandes de la Comunidad de Madrid, evitaba sacarle tarjeta al jugador del Atlético. Señalaba la falta y nada más.

La imagen no fue repetida por televisión y Trujillo Suárez evitó revisarla y llamar a Ortiz Arias. O peor aún: la vio y consideró que no había error del árbitro, que estaba bien así. La imagen no deja lugar a dudas y la entrada de Kang-in Lee era de roja directa.