Hasta Iturralde lo dice: el Atlético tuvo que estar con nueve al descanso porque «son rojas a Cuti Romero y Kang-in Lee»

Hasta Iturralde González reconoce que el Atlético de Madrid tuvo que ver dos tarjetas rojas en la primera parte del derbi madrileño. El ex árbitro dejó claro que Cuti Romero y Kang-in Lee debieron ser expulsados en este primer tiempo en el Metropolitano.

En primer lugar, está la jugada del Cuti Romero con Bellingham. El jugador argentino dejó los tacos en la rodilla del futbolista inglés del Real Madrid. El árbitro Ortiz Arias sacó amarilla a Bellingham, pero fue avisado desde el VAR para que corrigiera su decisión. Pero la jugada en el videoarbitraje fue para revisar… la identidad del infractor.

Así, una vez que Ortiz Arias revisó la jugada por televisión, comprobó la dureza de la entrada de Cuti Romero, pero le sacó la amarilla (no la roja) y se la quitó a Bellingham. Para Iturralde González, el jugador del Atlético de Madrid debió ver la roja: «Va a disputar el balón y deja la pierna para pisarle. Deja la puerta y no la quita. Es roja».

«Hay dos árbitros que han ido a las mismas reuniones en las cuales ven cosas diferentes. Lo que hay que ver es cómo va a la disputa del balón, pero deja la pierna recta, no la pita… Va a buscarle», comentó Iturralde González criticando las decisiones de Ortiz Arias (árbitro en el Metropolitano) y Trujillo Suárez (en el VAR).

Otra roja perdonada a Kang-in Lee

Unos minutos después, Kang-in Lee hizo otra entrada durísima sobre Fede Valverde, una acción que ni se repitió en la realización de la Liga. La entrada del coreano fue durísima, casi doblando el pie del uruguayo. Ortiz Arias ni sacó la amarilla para el jugador del Atlético.

«Eso es de VAR. Va con la plancha a una de las zonas donde puedes lesionar… Es más dura que la de Bellingham», dijo Iturralde. Si es más dura que la de Bellingham y esa fue roja, pues esta como mínimo, según el ex árbitro, también debió ser cartulina roja.