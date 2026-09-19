Alineación del Atlético contra el Real Madrid: Julián Álvarez es la mayor incógnita para Simeone

El derbi ya se juega. Se lleva jugando desde que Gil Manzano y Hernández Maeso hicieran sonar sus respectivos silbatos en la anterior jornada y tanto Real Madrid como Atlético ya solo se vieran a sí mismos en el horizonte. El domingo a las 16:15 horas es el día D y la hora H para el primer derbi de la temporada que se presenta, al igual que el curso pasado, con los blancos invictos y los de Simeone como perseguidores.

Será el primer derbi de Mourinho en su regreso al Real Madrid, primera gran prueba de la temporada. De esas que marcan dinámicas reputacionales, que le pregunten a Xabi Alonso. Al derbi llega el Atlético con la flecha hacia arriba tras reencontrarse con su mejor versión en sus dos últimos enfrentamientos. Fruto de ello, dudas para Simeone. Claro que benditas dudas. En primer lugar, si juega con tres centrales y dos carrileros o defensa de cuatro, de toda la vida.

Y arriba con Julián o sin Julián. El argentino ha completado el último entrenamiento junto al grupo y entrará en la convocatoria, la duda es si juega de inicio o espera en el banquillo. «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo» dijo el Cholo. Lo que es inamovible es Jan Oblak, que estará escudado por Hancko, Cuti Romero y Pubill.

Tres centrales escoltados por dos carrileros. Grimaldo, amenaza ofensiva con margen de mejora defensiva, por el costado zurdo; y Llorente por el derecho. En la sala de máquinas, Hjulmand y un Cardoso liberado de las lesiones, con Baena, renovado tras el Mundial, y Kang-in Lee y arriba, para los goles, un Jonathan David que ya suma dos tantos en dos partidos.

Alineación probable del Atlético contra el Real Madrid

Esta es la alineación del Atlético de Madrid para el encuentro que enfrenta a los rojiblancos contra el Real Madrid: Oblak; Cuti Romero, Hancko, Pubill, Grimaldo, Llorente; Hjulmand, Cardoso, Baena; Kang-in Lee y Jonathan David.