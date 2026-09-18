El Olympiacos frena la venganza del Fenerbahce y espera al Real Madrid en la final de la Supercopa

El primer partido en la historia de la nueva Supercopa europea lo tuvo todo y también al primer finalista: Olympiacos. El equipo griego frenó el intento de venganza de un Fenerbahce al que ya eliminó en la semifinal de la pasada Euroliga y que esta vez dominó en el cómputo general para terminar sucumbiendo en una última posesión caótica. El vigente campeón de Europa ya espera al Real Madrid para reeditar la final de Atenas en la que recuperó el trono continental 13 años después.

El final fue trágico para los turcos, que tuvieron hasta tres oportunidades de tiro en la última posesión. Tras la canasta del máximo anotador del partido, Evan Fournier (19 puntos y 18 de valoración), que puso el 92-90 definitivo, quedaban 53 segundos de infarto en los que ni Olympiacos remató ni Fenerbahce forzó la prórroga… ni remontó.

Shavon Shields falló el primer intento de triple y Mbaye Ndiaye, que debutó dejando grandes sensaciones, el de la puntilla para los griegos. Trent Forrest recogió el rebote de su tiro y Talen Horton-Tucker erraba de dos. Braxton Key, el mejor con diferencia de Fenerbahce (17 puntos y 31 de valoración), tiró por la borda todo su trabajo al desconectarse del reloj. En lugar de lanzar posteó y la pelota ya llegó sucia a un Wade Baldwin IV que no pudo obrar la épica desde el perímetro.

El rival del Olympiacos en la primera final de la Supercopa será el ganador del Dubai Basketball-Real Madrid, es decir, si vencen los blancos, se reeditará la final de la pasada Euroliga. Aunque el Fenerbahce lo tuvo todo de cara para cambiar las tornas porque el club de El Pireo recortó 11 puntos en un último cuarto para verlo.

Fenerbahce mandó desde el inicio

De inicio, los helenos salieron con Cody Miller McIntyre como base, aunque con Tyler Dorsey como principal generador. Pese a ello, el equipo encontró puntos gracias a la actividad sin balón de Tyson Ward. Ambos conjuntos se mostraron más cómodos desde el triple e iniciaron un bonito intercambio de aciertos desde el perímetro.

El Fenerbahce, con buenos minutos de Marcus Bingham de pívot, ajustó atrás para forzar varias pérdidas y encadenó un parcial de 6-15 para terminar con ventaja el primer cuarto (20-25). Georgios Bartzokas, entrenador de los griegos, movió sus piezas y otorgó la batuta al dominicano Jean Montero, pero el Olympiacos no frenó su ritmo de pérdidas.

Por su parte, el Fenerbahce conservó sus buenas sensaciones defensivas y su amenaza exterior, con un inspiradísimo Key (24-35). La salida a pista de Fournier, con ocho puntos, tuvo un impacto inmediato para los helenos, que recortaron la distancia al descanso (43-45). La reanudación trajo consigo una alternancia constante en el marcador.

Sin embargo, los turcos, bien metidos en ayudas, aceleraron en los últimos minutos del tercer cuarto con Shields y Horton-Tucker dando una gran versión, minimizando el impacto en la zona de Donta Hall (69-78). No perdió la cara al duelo el Olympiacos, fiel a su tradición, y consiguió empatar el duelo a falta de seis minutos para el final (81-81), para enfado de Jasikevicius.