Mbappé deja Nike y firma por la marca de ropa deportiva de Federer

Kylian Mbappé ha anunciado este viernes un importante cambio en su carrera. No se trata de uno futbolístico, sino de imagen. Y es que a partir de ahora dejará de ser Nike la marca de ropa deportiva que patrocine a la estrella del Real Madrid, que ha firmado por On, etiqueta suiza de la que es socio e inversor Roger Federer. El legendario ex tenista vestirá al francés, que se convierte en el gran embajador de dicha firma.

La compañía cuenta, además, con Thierry Henry, leyenda del fútbol francés, como director de fútbol. «Queremos escuchar a los jugadores, comprender sus necesidades y crear algo que realmente enriquezca el juego», afirmó sobre la llegada de Mbappé. David Allemann, fundador de la marca On, aseguró que el delantero es «el socio perfecto para soñar con el futuro del fútbol».

Mbappé ha trabajado con Nike como proveedor técnico desde que era un niño, en las categorías inferiores. Su contrato expiró este 2026 y, en lugar de renovarlo, apuesta por una empresa más joven y en la que tendrá más protagonismo en la toma de decisiones.

Dream On, Football. I still dream of playing football. That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true. I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

Así lo anunció Mbappé

«Sueña, Fútbol.

Todavía sueño con jugar al fútbol.

Eso podría sorprenderte, viniendo de alguien que lo juega para ganarse la vida.

Pero es verdad.

Todavía sueño con jugar con mis amigos.

Jugar hasta el atardecer. Hasta la cena.

Jugar solo porque era un juego, mucho antes de que pudiera convertirse en una carrera.

He seguido este sueño todo el tiempo que puedo recordar.

Una vez más, me ha llevado a uno de los mayores cambios en mi vida.

Ahora, me encuentro rodeado de innovadores que sueñan con las mismas cosas que yo.

De acercar el pie lo más posible al balón.

De acercar a la gente lo más posible al juego.

De acercar al mundo lo más posible al juego.

Supongo que esa es la cosa de los sueños que se niegan a cambiar.

Suelen ser los que cambian todo.

Sueña».