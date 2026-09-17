El Real Madrid es el primer equipo en viajar a Ceuta para apoyar a la ciudad de forma institucional

El Real Madrid será este viernes el primer equipo de fútbol en España que apoye a Ceuta directamente en la ciudad autónoma. El club blanco estará representado por su máximo representante, Florentino Pérez, así como por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales y principal figura de la entidad, y por José Martínez Pirri, presidente de honor y ceutí.

Así, el Real Madrid muestra un clarísimo apoyo a la ciudad de Ceuta en los momentos tan difíciles que vive. El Real Madrid está con Ceuta y sus máximos representantes serán recibidos por Juan Vivas en el Ayuntamiento en una visita institucional que es histórica.

50 días después de la invasión que sufrió la ciudad española por parte de miles de marroquíes, el Real Madrid manda un potente mensaje de apoyo a Ceuta. Y será el primer equipo en hacerlo. El fútbol español se ha volcado con los ceutíes en este difícil momento, pero el Real Madrid será el primer club en apoyar de forma institucional a Ceuta. Hasta ahora, nadie había viajado allí a apoyar de forma clara a sus habitantes y sus instituciones. Sí que han ido otros equipos, pero lo han hecho para enfrentarse al Ceuta, que milita en Segunda División.

Florentino Pérez estará al frente de una delegación que pretende trasladar directamente el respaldo del Real Madrid a los ciudadanos de Ceuta. Junto a él viajará Emilio Butragueño, una de las principales figuras institucionales del club y representante habitual de la entidad en este tipo de actos, y José Martínez Pirri, ceutí de nacimiento y de corazón, que además tiene allí un estadio con su nombre.

Este será el mayor ejemplo de apoyo de un equipo de fútbol de España a Ceuta. Eso no minimiza, ni mucho menos, el respaldo del resto de clubes, que, salvo excepciones (por ejemplo, el Barcelona), se han volcado con Ceuta con actos, actividades, camisetas o pancartas. Pero la primera entidad que va allí, se reúne con el presidente de Ceuta y da un mensaje claro sobre el terreno de apoyo es el Real Madrid.

Hace dos semanas, la Federación Española también visitó Ceuta con una representación de máximo nivel: Rafael Louzán, su presidente, y Luis de la Fuente, el entrenador de la Selección. Además, fueron con el trofeo de la Copa del Mundo.