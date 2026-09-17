Mbappé explica por qué no se puso la camiseta de apoyo a Ceuta: «Toda mi solidaridad con ellos, pero quería tener un gesto con los que sufren»

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, justificó su postura antes del encuentro contra el Elche, en el que rechazó ponerse completamente la camiseta de apoyo a Ceuta como la mayoría de sus compañeros, por tener un recuerdo para «todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras».

Mbappé se puso a medias la camiseta de apoyo a Ceuta con el lema «Todos somos caballas» igual que Vinicius y Konaté. Pero sólo hasta el pecho, sin que se pudiera leer el mensaje. Sin embargo, el delantero expresó su apoyo a los ceutíes. «Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano», comenzó el francés.

«Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras», añadió Mbappé, que dijo que fue una «decisión del club el vestir la camiseta». «Los jugadores teníamos que vestirla», reconoció.

El goleador del Real Madrid expresó que la posición «no fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos», afirmó en declaraciones a As.

«Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque, al final, soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido», concluyó.