El Real Madrid espera la gran bronca del Bernabéu

El Real Madrid espera la gran bronca. En la cúpula blanca son perfectamente conscientes del ambiente que se encontrarán el próximo sábado cuando el equipo vuelva a pisar el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Villarreal. Allí dan prácticamente por hecho que la afición va a pitar a sus jugadores. Y también tienen bastante claro quiénes pueden llevarse la peor parte: Vinicius y Kylian Mbappé.

No existe sorpresa dentro del club. Al contrario. Entienden el enfado acumulado durante las últimas semanas y saben perfectamente cómo funciona el Bernabéu cuando considera que sus futbolistas no están a la altura. La derrota en el derbi, la imagen ofrecida por el equipo, la polémica de las camisetas de Ceuta y todo lo ocurrido durante este parón han creado el escenario perfecto para una de esas tardes en las que Chamartín dicta sentencia. Y contra el Villarreal el Real Madrid se juega mucho más que tres puntos.

El derbi todavía escuece

La derrota contra el Atlético continúa presente. El Real Madrid salió del Metropolitano dejando muchas dudas y una sensación especialmente preocupante. Más allá del resultado y de la polémica arbitral, dentro del club molestó la imagen del equipo en determinados momentos.

El madridismo también tomó nota. La exigencia del Bernabéu nunca ha entendido de nombres y la sensación en la entidad es que el sábado puede producirse el primer gran juicio de la temporada. Perder contra el Villarreal o volver a ofrecer una imagen pobre podría disparar definitivamente la tensión.

Por eso el partido tiene una importancia enorme para Mourinho y para sus jugadores. El Madrid necesita ganar, pero también necesita volver a transmitir una imagen reconocible.

Vinicius, en el punto de mira

Uno de los señalados será Vinicius. El brasileño no está ofreciendo su mejor versión y el Bernabéu ya ha mostrado su descontento con él durante este comienzo de temporada. En el club existe preocupación por su rendimiento y por la dificultad que está encontrando para recuperar al futbolista determinante de otras temporadas.

Con Vinicius, sin embargo, el problema es fundamentalmente deportivo, aunque nadie olvida lo que sucedió con la camiseta de Ceuta en el Martínez Valero. No está jugando bien. Y el Bernabéu difícilmente perdona eso durante demasiado tiempo. La situación con Mbappé es diferente.

Mbappé acumula demasiados frentes

Al francés se le han acumulado las polémicas. En el club todavía recuerdan lo ocurrido con la camiseta de apoyo a Ceuta, cuando decidió no seguir completamente la línea institucional marcada y posteriormente explicó públicamente su postura. El asunto obligó al Real Madrid a reforzar su apoyo a la ciudad, hasta el punto de que Florentino Pérez, Emilio Butragueño y Pirri viajaron posteriormente a Ceuta.

Después llegó el derbi. Mientras Mourinho y el club mostraban su enfado con determinadas decisiones arbitrales, Mbappé optó por desmarcarse públicamente asegurando que los árbitros son humanos y cometen errores.

Y durante este parón se han acumulado nuevos capítulos. Su viaje a París mientras se recuperaba de sus problemas físicos —autorizado por el club— generó ruido. También su aparición montando en bicicleta después de que Mourinho hubiera advertido públicamente sobre los riesgos que deben evitar los futbolistas del Real Madrid las 24 horas del día.

A todo ello se suma el ruido generado alrededor del Balón de Oro y la sensación existente en determinados sectores del madridismo de que Mbappé mira demasiado por sí mismo y demasiado poco por el colectivo. Demasiados incendios en demasiado poco tiempo.

El Bernabéu tendrá la palabra

Por eso dentro del Real Madrid nadie espera una tarde tranquila. El club conoce perfectamente a su estadio. El Bernabéu puede pasar de la pitada al aplauso en cuestión de minutos, pero primero exige una respuesta. Mourinho también lo sabe.

El entrenador necesita recuperar la estabilidad de un equipo obligado a buscar soluciones de emergencia y que llega al encuentro con varios futbolistas importantes bajo la lupa. Pero por encima de todos aparecen dos nombres. Vinicius y Mbappé.

Uno por su rendimiento. El otro por una acumulación de episodios que han terminado desgastando su imagen. El Real Madrid sabe que el Bernabéu no olvida fácilmente. Y en la cúpula blanca tienen asumido lo que puede suceder cuando el equipo aparezca sobre el césped el próximo sábado. Esperan la gran bronca.