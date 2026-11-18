Cuando llega el viernes o el fin de semana, lo normal es que se tengan planes o que alguien proponga salir a cenar o a una discoteca. Pero también muchas personas optan por quedarse en casa con un libro, una película o simplemente sin hacer nada. Durante mucho tiempo, este tipo de decisiones se han asociado con personas poco sociables o incluso antisociales, pero la psicología lleva años estudiando qué sucede cuando estar solo no es una imposición, sino una elección.

Y ésa es precisamente la diferencia importante. No es lo mismo sentirse solo porque faltan vínculos personales que buscar de vez en cuando unas horas sin compañía. La investigación sobre la soledad elegida apunta a que estos momentos pueden servir para bajar el ritmo, ordenar pensamientos y gestionar determinadas emociones, sin que eso implique renunciar a las relaciones sociales.

La psicología dice que las personas que prefieren la soledad a hacer planes no son antisociales

La palabra soledad no siempre describe la misma experiencia. Podemos pasar una tarde solos y disfrutarla o estar rodeados de personas y sentirnos profundamente aislados. De ahí que los psicólogos distingan entre la soledad buscada voluntariamente y la sensación de desconexión que aparece cuando echamos de menos relaciones que consideramos necesarias.

Thuy-Vy Nguyen y Netta Weinstein, investigadoras especializadas en este ámbito, explican para la Asociación Americana de Psicología que pasar tiempo a solas puede aportar beneficios, aunque depende mucho de cómo se llegue a esa situación, ya que cuando somos nosotros quienes decidimos desconectar durante un rato, la experiencia suele ser muy distinta a cuando la soledad viene impuesta. De hecho, un trabajo dirigido por Nguyen junto a Richard Ryan y Edward Deci observó algo bastante cotidiano: estar solo durante un breve periodo reducía la intensidad de las emociones de alta activación. No significa dejar de sentir, sino que tanto la excitación como determinados estados negativos perdían fuerza, y cuando además la persona había elegido estar sola, aparecían mayores niveles de relajación y menor estrés.

La soledad puede ayudar a entender mejor lo que sentimos

A veces necesitamos apartarnos un poco del ruido exterior para descubrir qué pensamos realmente sobre algo. Un estudio realizado con adultos jóvenes durante los confinamientos por la pandemia encontró precisamente que algunos participantes aprovecharon aquel tiempo para reflexionar sobre sus decisiones, recuperar cierta autonomía y conocerse mejor. De este modo, los investigadores observaron experiencias relacionadas con la introspección, la autenticidad y una mayor conciencia sobre las propias necesidades. Ahora bien, el estudio fue pequeño y analizó a personas que habían vivido de manera positiva esos periodos de soledad, por lo que no significa que el aislamiento durante la pandemia tuviera ese efecto en todo el mundo.

Lo interesante es lo que ocurre cuando trasladamos esa idea a situaciones mucho más normales. Apagar el teléfono durante un rato, caminar sin compañía o quedarse tranquilamente en casa puede dejar espacio para pensar en asuntos que durante el día vamos aplazando. Una discusión, una decisión que no terminamos de tomar o sencillamente preguntarnos si algo que hacemos porque «toca» nos apetece realmente.

También puede favorecer la creatividad y la autonomía

Mucho antes de que pasar una tarde a solas se convirtiera en algo fácil de mostrar en las redes sociales, la psicología ya había relacionado la soledad voluntaria con actividades creativas. Christopher Long y James Averill revisaron en 2003 algunos de sus posibles beneficios y encontraron entre ellos la libertad, la creatividad, la intimidad y determinados procesos de reflexión personal.

Tiene bastante sentido si pensamos en cómo vivimos ahora, con mensajes llamadas, notificaciones y conversaciones que interrumpen continuamente nuestra atención. De este modo, cuando desaparecen durante unas horas, resulta más sencillo dedicar tiempo seguido a escribir, pintar, leer o resolver un problema que requiere concentración. Y además, entran en juego las decisiones personales. Estar cómodos solos puede hacer que resulte más fácil diferenciar entre aquello que realmente queremos hacer y los planes que aceptamos únicamente porque los demás esperan que vayamos. Eso no significa rechazar siempre una cena con amigos, sino poder decir que no alguna vez sin sentir que estamos haciendo algo extraño.

Preferir planes tranquilos no significa rechazar a los demás

La clave sigue estando en el equilibrio. Disfrutar de la propia compañía no convierte automáticamente a nadie en una persona emocionalmente más fuerte, de la misma manera que salir todos los fines de semana tampoco indica que alguien tenga mejores habilidades sociales. Un estudio realizado con adultos mayores en Japón encontró, por ejemplo, que disfrutar del tiempo a solas y sentirse productivo durante esos momentos se relacionaba con algunos indicadores positivos de bienestar. Sin embargo, los propios investigadores también encontraron una relación entre la preferencia por la soledad y la sensación de sentirse solo. Los resultados, por tanto, no son tan simples como afirmar que cuanto más tiempo pasemos solos, mejor estaremos.

Lo que sí parece cada vez más claro es que necesitamos dejar de interpretar automáticamente como algo negativo que alguien prefiera pasar por ejemplo un viernes en casa. Puede gustarle salir, tener amigos y disfrutar de una comida familiar y, aun así, necesitar espacios en los que no tenga que hablar con nadie. En algunos casos, incluso esos momentos pueden ayudarle a volver a socializar algo más tranquilo.