«PD: reclamaré mis maletas a la España con determinación bolivariana!». Así se despidió Delcy Rodríguez de José Luis Ábalos en la carta que le envió el 18 de febrero de 2020, menos de un mes después de su aterrizaje en Barajas. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la misiva, de tres folios, en la que la entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro habla de la correspondencia como «instrumento clandestino», carga contra la prensa y la oposición españolas y reconoce, en una posdata, que tenía maletas que reclamar en España. Precisamente las maletas que el Gobierno negó que llegaran.

La carta está fechada en Caracas el 18 de febrero de 2020 y escrita en papel enmarcado por una greca ornamental. A diferencia de la que Maduro envió a Pedro Sánchez el 7 de enero, no lleva membrete oficial. El encabezamiento impreso «Estimado amigo» aparece corregido a mano con un «Querido» escrito con bolígrafo azul. Se despide con «Un abrazo» y una rúbrica manuscrita junto a un «¡Venceremos!».

Desde el primer párrafo, Delcy deja claro que no se trata de una comunicación diplomática ordinaria. «Pareciera que la vía epistolar emerge como instrumento clandestino frente a los lobos del fascismo», escribe, y presenta la carta como «aliciente» para quienes, «llamados al encuentro», se ven «impedidos por la intolerancia». Más adelante insiste en el tono reservado: lo suyo es «un anhelo desde la precaución y la cautela necesaria».

El Delcygate aparece en la carta como un «entretenido y ocupado episodio» que, según la vicepresidenta, había «alimentado las pobres almas del poder mediático» y dado «de comer a extremistas hambrientos de podredumbre». Delcy escribía a un ministro del Gobierno de España describiendo como «extremistas» y «podredumbre» a los periodistas y diputados que investigaban su paso por Barajas, en una España que, a su juicio, estaba «asediada por factores declaradamente extremistas». Cinco días antes, el 13 de febrero, OKDIARIO había publicado el testimonio ante notario de un testigo de aquella madrugada.

Pese a todo, Delcy aprovechaba para «ratificar nuestra disposición a expandir los estrechos caminos de nuestra relación bilateral». La fórmula es casi idéntica a la de la carta de Maduro a Sánchez, que ofrecía «reabrir caminos de relacionamiento venturoso».

El resto de la carta es más personal. «Han servido los odios para sabernos mejor quiénes somos. Y para mí, más importante aún, para saber quién es usted», escribe Delcy. «Agradezco y reconozco su arrojada compostura en el mar de los tormentos». Se define como una «irremediable amiga que del otro lado del Atlántico sabe apreciar lo que ha estado en juego» y concluye: «Cuenta usted con mi lealtad, fraguada en la confianza de los días». Antes de la despedida, cita al poeta Miguel Hernández. Y después, la posdata: «PD: reclamaré mis maletas a la España con determinación bolivariana!».

Las maletas de Delcy

Este testimonio de Delcy contradice la versión que Ábalos ha mantenido sobre el equipaje que llegó a Barajas en el avión de Delcy. El ex ministro llegó a asegurar que las maletas «no existieron», que eran «un bulo tremendamente instalado» y que la vicepresidenta solo llevaba equipaje personal, que volvió al avión rumbo a Doha. Sin embargo, en una entrevista con OKDIARIO, el propio Ábalos admitió que sí se bajaron maletas, «pero no las 40», y que vio «un carro o dos». Según explicó, una parte era el equipaje del ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, que se quedaba en Madrid para asistir a Fitur y que, imaginaba, llevaría «folletos turísticos». El resto, añadió, continuó viaje a Turquía.

Las versiones sobre aquel equipaje nunca han coincidido. Dos testigos presenciales afirmaron que unos 40 bultos se cargaron a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana con matrícula diplomática, que salió del aeropuerto sin pasar control. Un vigilante de seguridad declaró ante notario que vio cómo el personal de Sky Valet sacaba dos carros con maletas al exterior de la zona pública «sin pasar ningún control de aduanas». Koldo García, que acompañó a Ábalos aquella noche, habló de 12 maletas, «seis grandes y seis pequeñas», aunque sostuvo que después se volvieron a subir al avión. El contenido de aquel equipaje sigue sin conocerse.