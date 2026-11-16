Sánchez plantó a Guaidó tras la carta de Maduro y se echó en los brazos del narcodictador

Pedro Sánchez respondió con hechos a la carta de Nicolás Maduro. El narcodictador le escribió el día de su investidura para ofrecerle «andar un camino común” y «reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Lo que siguió fue una cadena de gestos hacia el régimen chavista y de desaires hacia Juan Guaidó, al que España había reconocido once meses antes como presidente encargado de Venezuela. Mientras Johnson, Merkel y Macron recibían al opositor, el presidente del Gobierno español le daba la espalda y abría la puerta a Caracas.

La misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, está fechada en Caracas el 7 de enero de 2020 y lleva el membrete personal de Maduro, el sello del Despacho de la Presidencia y su firma manuscrita. En ella, el dictador felicita a Sánchez por su investidura y le asegura que gobierna con «un pueblo esperanzado en su liderazgo». Después le propone fomentar «un relacionamiento bilateral» y le transmite la voluntad de Venezuela de «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación en el marco del respeto mutuo con el Gobierno que usted recién inicia».

El verbo restablecer da por hecho que esas relaciones estaban rotas. Lo estaban por una decisión de Sánchez: el 4 de febrero de 2019 fue el primer dirigente europeo en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y en reclamar elecciones libres. El opositor pasó de aliado a estorbo en menos de un año.

Maduro no tuvo que esperar mucho. El 16 de enero de 2020, Ábalos informó a Sánchez de que Delcy quería verlo discretamente, y el presidente respondió: «Bien». En la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela aterrizó en Barajas pese a tener prohibida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018. La recibieron José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Guaidó y la Internacional Socialista

Sánchez, en otra prueba de su ambición desmedida, supo aprovechar los resortes del poder para venderse como un paladín de la libertad y los derechos humanos, utilizando el respaldo de líderes opositores como un estandarte que impulsaba su supuesta imagen de dirigente global comprometido. El líder del PSOE, como adelantó este periódico, se postuló a la plaza en un cónclave celebrado en Madrid y la logró sin necesidad de votación.

Antes de Delcy, la trama buscó el dinero en el otro lado. Según declaró Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en 2019 se celebró en la sede del PSOE una reunión con dirigentes cercanos a Juan Guaidó, José Luis Ábalos y Koldo García en la que se planteó apoyar a Sánchez para hacerse con la presidencia de la Internacional Socialista. «Se me dice que la Internacional Socialista necesita financiación y puede venir por cupos de petróleo”, relató el comisionista, que añadió que le transmitieron que “el presidente está obsesionado con la Internacional Socialista».

Esos cupos, según su versión, procederían de petroleras “que estaban controladas por Guaidó”. Un audio intervenido por la UCO, del 9 de abril de 2019, apunta en la misma dirección: Koldo cuenta a Ábalos que Guaidó está «sumamente agradecido» y le habla de un negocio con una petrolera en manos de gente del opositor, con Aldama como intermediario, que dejaría al ministro «media al mes durante tres años».

«¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?», pregunta Ábalos. «Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así», responde Koldo. Guaidó, que asegura haber hablado con Sánchez una sola vez, cuando este le llamó para reconocerle, sostiene que lo que buscaba el Gobierno era un «pelotazo» y que, según él, lo encontró después con Delcy y la dictadura.

La carta de Ábalos a Guaidó

Según su propio testimonio ante el juez Ismael Moreno, Aldama entregó personalmente a Guaidó una carta en la que le confirmaba el reconocimiento de su liderazgo por parte del Gobierno de España. Una carta firmada por «el ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco» y que aparece en el sumario en un email que el asesor Koldo García se envía a sí mismo, de su correo Hotmail a su correo del Ministerio. Aldama entrega la carta de papel timbrado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en un portafolios oficial que usa exclusivamente el Gobierno español.

«Yo les digo que obviamente yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás a decir que voy a dar un mensaje del Gobierno si no me hacen un mandato para demostrar que estoy yendo para tener unas conversaciones, a lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado como falsa, y la firma Ábalos», dijo Aldama ante el juez.

«Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Moneda y Timbre, porque está troquelada y la usan los ministerios y Presidencia. Con una carpeta de España que también no sé dónde la habré robado», añadió. En esa misiva fechada el 26 de julio de 2019 se indica que el Gobierno de Sánchez ha enviado a Aldama con el fin de entregarla en mano a Guaidó, a quien Sánchez había reconocido formalmente como «presidente encargado de Venezuela» el 4 de febrero de 2019.

El plantón

Mientras tanto, Guaidó recorría Europa. Boris Johnson le recibió en Downing Street el martes 21 de enero. Al día siguiente, Josep Borrell le recibió en la sede de la UE en Bruselas. En Davos se reunió con Angela Merkel y con los primeros ministros de Austria, Grecia y Países Bajos. El viernes 24, Emmanuel Macron le recibió en el Elíseo.

En Madrid, la Moncloa ya había tomado su decisión. El 21 de enero, el Gobierno de coalición con Podemos anunció que Sánchez no recibiría a Guaidó y que lo haría la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. El anuncio llegó un día después del Delcygate. España fue el único país de la gira en el que el jefe del Gobierno no recibió al opositor: lo atendió la ministra, y no en una sede oficial, sino en la Casa de América. Pablo Casado preguntó entonces a Sánchez si no le recibía porque no quería o porque no se lo permitían sus socios de Podemos.