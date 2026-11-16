La carta de Maduro a Sánchez que precedió al Delcygate: «Hay que reabrir caminos de relacionamiento venturoso»

«Reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Con esa fórmula, propia de la jerga diplomática chavista, Nicolás Maduro se despedía de Pedro Sánchez en la carta que le envió el 7 de enero de 2020, el día de su investidura, y que hoy publica OKDIARIO. Lo que siguió en las semanas posteriores fue precisamente eso: la reapertura, por la puerta de atrás, de los caminos entre la Moncloa y Miraflores, rotos tras el apoyo a Juan Guaidó de Sánchez a cambio de hacerse con la dirección de la Internacional Socialista..

El párrafo final de la carta resume su intención. Maduro traslada a Sánchez «las seguridades de nuestra más alta estima y consideración, así como la reafirmación de nuestra mejor voluntad para reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Justo antes, el dictador ratifica su deseo de «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación” con “el Gobierno que usted recién inicia».

Ambos verbos, reabrir y restablecer, dan por hecho que esos caminos estaban cerrados. Lo estaban: menos de un año antes, España había reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Maduro no pedía inaugurar una relación, sino recuperarla. Y sabía con quién hacerlo. La respuesta llegó en forma de hechos. El 16 de enero de 2020, Ábalos informó a Pedro Sánchez de que Delcy quería verlo discretamente, y el presidente respondió: «Bien».

A continuación, Ábalos realiza una captura de pantalla a las 23:07 y la comparte con su estrecho asesor Koldo García. Así lo refleja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe entregado este 9 de octubre al juez del caso Koldo, Ismael Moreno. «Con fecha 16 de enero de 2020 en una conversación entre Koldo y Ábalos, este último le remite una captura de pantalla en la cual el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno».

Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo, este último le contestó «¡cuánto te quiero!» para que seguidamente Ábalos añadiera «ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas». De esta manera, se aprecia cómo, a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy Rodríguez.

«Tras este intercambio de mensajes, se observa como Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera», refleja la UCO. Para ello se valió, como demuestra una conversación de WhatsApp, de Rafael Pérez, actual secretario de Estado de Seguridad y en ese momento jefe de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Cuatro días después, en la madrugada del 20 de enero, la entonces vicepresidenta de Venezuela aterrizó en Barajas pese a tener prohibida la entrada y el tránsito por la Unión Europea desde 2018. Fue recibida por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Era el Delcygate. Ábalos llegó a ofrecer cinco versiones de lo ocurrido, hasta terminar reconociendo que la reunión con Delcy Rodríguez se había celebrado dentro del aeropuerto.