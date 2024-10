Pedro Sánchez dio su aprobación expresa al encuentro «discreto» entre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, con la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente del Gobierno autorizó personalmente a través de su móvil la polémica reunión que derivó en el caso Delcygate. Ábalos le informó de la petición de la número dos de Nicolás Maduro y Sánchez escribió en su móvil por Whatsapp: «Bien». Así consta en un nuevo informe de la Guardia Civil en el caso Koldo al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes, quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», indica Ábalos a Sánchez pasadas las 22:30 horas. A eso el presidente del Gobierno minutos después contesta positivamente: «Bien».

A continuación, Ábalos realiza una captura de pantalla a las 23:07 y la comparte con su estrecho asesor Koldo García. Así lo refleja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe entregado este 9 de octubre al juez del caso Koldo, Ismael Moreno. «Con fecha 16 de enero de 2020 en una conversación entre Koldo y Ábalos, éste último le remite una captura de pantalla en la cual, el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno».

«De esta forma, Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de la empresa Duro Felguera. Sin embargo, por parte de esta Unidad no se tiene constancia del cobro de ninguna deuda por parte de Duro Felguera en aquellas fechas».

«¡Cuánto te quiero!»

Tras el envío de esta imagen por parte de Ábalos a Koldo, éste último le contestó «¡cuánto te quiero!» para que seguidamente Ábalos añadiera «ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas». De esta manera, se aprecia cómo a través de Ábalos, éste obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy Rodríguez. «Tras este intercambio de mensajes, se observa como Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera», refleja la UCO. Para ello se valió, como demuestra una conversación de WhatsApp, de Rafael Pérez, actual secretario de Estado de Seguridad y en ese momento jefe de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La madrugada del 20 de enero de 2020 Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas. No obstante, las autoridades detectaron que no podía pisar suelo español. La vicepresidenta chavista no pudo realizar la visita por España que tenía prevista. En todo caso, Ábalos se acercó a la terminal y realizó la polémica reunión junto a Koldo García y Víctor de Aldama, contratado por una aerolínea con el objetivo de recuperar una deuda con la dictadura caribeña.

Cabe señalar que una vez fallida la visita de Delcy a España, se han localizado mensajes entre Delcy y Aldama, donde éste, tras la pregunta sobre cómo se encontraba Ábalos, dejaba constancia del malestar del presidente del Gobierno por este asunto. Se trata de un chat a través de la aplicación Threema en la que el 12 de febrero de 2020 hablan Maverik (nick bajo el cual está Aldama) y RR2AES4W (la cuenta de Delcy Rodríguez).

«Palabras duras con el 1»

«¿Cómo está el jefe?», le pregunta Delcy Rodríguez. A esto, Aldama responde: «Bueno hoy no es su mejor día, ayer en la madrugada tuvo unas palabras muy duras con el 1 [presumiblemente Pedro Sánchez] y hoy todo salió bien pero el miércoles que viene se bota (sic.) en el congreso su dimisión. No saldrá adelante y por eso está tranquilo pero el día de hoy es complicado». En efecto, el 19 de febrero de 2020 se votaba una moción para pedir la dimisión a Ábalos por el Delcygate. También se pedía la creación de una comisión de investigación para aclarar el incidente internacional. Sin embargo, los votos de PP, Ciudadanos y Vox no fueron suficientes para sacar adelante la iniciativa.

En la misma conversación entre Ábalos y Sánchez, el entonces ministro reporta avances en los negocios de Aena Brasil, filial de la compañía pública española que gestiona los aeropuertos nacionales. Ábalos detalla a Sánchez que la empresa irá haciéndose cargo de aeródromos como los de Juazeiro do Norte (259.936 habitantes), Recife (1.661.017 habitantes) y otros tres. «Desde la perspectiva de la puesta a punto, gestión y operación, el esfuerzo de los equipos de Aena está siendo ciclópeo, pero por el momento los resultados están siendo muy buenos».