El hotel de Lanzarote en el que se alojan los guardias civiles que prestan la Seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, durante sus vacaciones, está perdiendo al menos 1.200 euros por albergarlos ante las dietas «irrisorias» que cobran los agentes.

Así lo revela a OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana. Según informa, el dueño del hotel ha rebajado de 90 a 75 euros el precio para que los 40 agentes desplegados para la Seguridad de Sánchez y Zapatero puedan alojarse.

«Un gran gesto ante el que los guardias civiles le están enormemente agradecidos», según declara a este diario Diego Madrazo Sánchez, secretario nacional de relaciones institucionales de la AUGC, poniendo en valor la generosidad de este hostelero que está «perdiendo dinero en temporada alta» por dispensar un alojamiento a estos agentes a los que la Dirección General de la Guardia Civil avisó con apenas una semana de antelación de que tenían que desplegarse a Lanzarote para cubrir la seguridad de Sánchez y Zapatero, a pesar de que es un servicio que se reitera todos los años.

«Lo que no cubre la administración, lo tiene que suplir un hostelero de manera altruista», lamenta esta asociación, reclamando una vez más que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, amplíe de una vez las dietas, que llevan 20 años sin actualizarse y por lo general no lleguen a cubrir el alojamiento.

A la escala de cabos y guardias les corresponde sólo 77,13 euros de indemnización por residencia eventual (IRE): 48,92 para alojamiento y 28,21 para manutención. A veces, Interior hace el pago por adelantado y otras a posteriori, con una media de dos meses de retraso desde la finalización de la comisión.

En concreto, este hotel, con su rebaja, pierde a la semana 300 euros, a la quincena 600 y un total de 1.200 por el mes que se prevé que estén los 40 agentes concentrados. Los de la seguridad de Zapatero llegaron antes y estarán comisionados durante más tiempo.

Además, la AUGC destaca que el hotel ha dado a los guardias civiles acceso a servicios que no estaban incluidos en ese precio, como son el gimnasio y la piscina. Por ello, los agentes «no entienden que hayan salido informaciones sobre que en el hotel hay cucarachas o lagartos, cuando están magníficamente bien y se les da un trato exquisito».

«El hotel fue avisado con muy poco tiempo de que los agentes se alojarían en él, por lo que apresurarse para acondicionar las habitaciones. Que entre perenquén -un lagarto endémico de las Islas Canarias- o alguna cucaracha es algo que no se puede evitar», apunta Madrazo, zanjando la polémica.

Zapatero, de veraneo dos meses

Los agentes que prestan la seguridad de Sánchez y Zapatero pertenecen a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Tenerife, una unidad que Interior pretendía disolver y repartir a sus integrantes por toda España. Sin embargo, la disolución está parada tras advertir la AUGC de que la permanencia de esta unidad es imprescindible para el refuerzo del resto de unidades de Canarias.

Como ha informado OKDIARIO, una sección, formada por 18 agentes y sus jefes, cubre desde mediados de julio, en turnos de dos agentes, la seguridad de Zapatero durante sus dos meses de vacaciones, mientras que otra sección se desplegó el pasado miércoles para blindar a Sánchez, que previsiblemente estará en la isla hasta el próximo 28 de agosto.

Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, se alojan en La Mareta, una residencia en Costa Teguise, propiedad de Patrimonio Nacional, situada al suroeste de la isla. Como ha informado OKDIARIO, Moncloa ha gastado 15.000 euros en poner a punto la piscina y el lago del palacio de vacaciones de la pareja presidencial.

Zapatero, por su parte, se compró en 2017 una villa con piscina, jardín y vistas al mar en Famara, en la Urbanización Los Noruegos, donde pasa sus vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

Cuando Zapatero sale unos días de la isla durante sus vacaciones, como ocurrió el pasado fin de semana, los guardias civiles que prestan su seguridad refuerzan la de Sánchez o libran.

Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, «son más de salir que de recibir invitados en su casa, suelen salir a comer con los políticos socialistas locales», según indican a OKDIARIO fuentes consultadas. En cambio, Sánchez y Begoña Gómez sí son de recibir visitas. Entre sus invitados se encuentran los cineastas Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

Mientras Sánchez y Zapatero disfrutan de sus vacaciones, el Ministerio del Interior ha dejado a cientos de policías nacionales sin ellas, al deberles unos 1.000 euros de media en dietas, un agujero que llega incluso hasta los 4.000 euros en el caso de los agentes que tienen que viajar al extranjero para escoltar a deportados.

«Las dietas son una miseria. La Administración tiene la obligación de garantizar alojamiento y comida digna a sus trabajadores», subraya la AUGC, que recuerda con indignación que recientemente la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil despilfarró 30.000 euros en merchandising de la DGT.