La UDEF investiga al cerebro financiero de Plus Ultra por blanquear dinero con casas de lujo en Mallorca

Simon Verhoeven Leendert, prestamista de Plus Ultra investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por blanqueo de capitales, tiene activa una inmobiliaria en una zona de lujo de Mallorca tras cobrar el dinero del rescate de 53 millones de euros, que pagó el Gobierno de España a la aerolínea chavista.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, investiga en una pieza secreta el presunto blanqueo a través de Plus Ultra. La aerolínea, antes de recibir el rescate en marzo de 2021, pidió dinero a distintos prestamistas a los que tuvo que pagar nada más cobrar el rescate.

Uno de los prestamistas a los que los investigadores de la UDEF siguen el rastro es el holandés, afincado en Suiza, Simon Verhoeven Leendert. Este empresario constituyó una sociedad en España llamada Gerencia Deep SL, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y a la construcción de edificios.

La sociedad se constituyó en un despacho de abogados ubicado en la Avenida Calonge número 28 de la lujosa localidad mallorquina de Cala d’Or. Verhoeven figura como cliente de este despacho de la costa sureste de Mallorca y allí inició sus negocios inmobiliarios.

La empresa se creó el 27 de enero de 2020 y figura como activa hasta el día de hoy. Sin embargo, no ha presentado cuentas en el Registro Mercantil desde que se constituyó.

Verhoeven figura como administrador de la empresa junto a Lorena Redón Gallego. Sólo ellos controlan esta compañía inmobiliaria que parece tener nula actividad.

Simon Verhoeven Leendert está también investigado por las autoridades suizas y francesas. Los agentes de la UDEF que investigan la red de blanqueo en torno a Plus Ultra ya registraron un domicilio en Mallorca a petición de la Fiscalía suiza en 2024.

La investigación de Plus Ultra

La investigación en torno al rescate de Plus Ultra que se utilizó presuntamente para pagar a una red de blanqueo internacional nace de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Los hechos denunciados involucraban a siete personas de nacionalidad peruana y venezolana, presuntamente vinculadas a una red de blanqueo de capitales operando en España, Francia y Suiza.

La Fiscalía había presentado la denuncia basándose en solicitudes de cooperación internacional recibidas de autoridades francesas y suizas. Estas solicitudes permitieron realizar entradas y registros en distintos domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca.

Según la denuncia de Anticorrupción, los fondos blanqueados procedían de delitos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos, incluyendo fondos de programas sociales y ventas irregulares de oro del Banco de Venezuela.

Un elemento destacado del caso era la vinculación con la aerolínea Plus Ultra, que había recibido 53 millones de euros en ayudas públicas del gobierno español en marzo de 2021. La Fiscalía alegaba que esta sociedad había suscrito contratos de préstamo con entidades de la presunta organización criminal y posteriormente devolvió cantidades a cuentas extranjeras de sociedades vinculadas a la trama, lo que constituiría un posible uso indebido de fondos públicos.

La denuncia fue presentada en la Audiencia Nacional y la tumbó, pero ahora el caso ha llegado hasta los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. En concreto, al juzgado que dirige la juez Esperanza Collazos, que ordenó la detención hace unas semanas de dos dirigentes de Plus Ultra, uno de los empresarios que contrataba la aerolínea y un abogado que ayudó a uno de los prestamistas a constituir sociedades en España.