Marlaska archivó una denuncia por estafa contra uno de los dirigentes de Plus Ultra ahora investigado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, archivó en junio de 2007 —entonces como juez de la Audiencia Nacional— una investigación por presunta estafa contra Julio Miguel Martínez Sola, fundador de Plus Ultra y entonces adjunto a la presidencia de Air Madrid, tras el colapso de la aerolínea que dejó tirados a 420.000 viajeros.

Martínez Sola era el hombre de confianza del presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, cuando la compañía cerró abruptamente en diciembre de 2006, obligando al Ministerio de Fomento a destinar cinco millones de euros para alquilar aviones y repatriar a los cientos de miles de clientes afectados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras asociaciones denunciaron a los directivos, imputándoles delitos de estafa y fraude a los consumidores por la venta de billetes pese a conocer el inminente cierre de la aerolínea. A Carrillo y Martínez Sola se les atribuyó haber engañado deliberadamente a los clientes. Sin embargo, Marlaska —actual ministro del Interior— acordó el sobreseimiento libre al considerar que no existía «indicio alguno de criminalidad».

En su auto, el magistrado argumentó que Air Madrid no tenía intención previa de incumplir sus compromisos con los clientes y que el cierre respondió a anomalías técnicas detectadas en los aviones, no a incumplimientos premeditados. Según Marlaska, la compañía vendía billetes con normalidad en noviembre sin conocer la crisis que se avecinaba.

De Air Madrid a Plus Ultra

Tras el desastre de Air Madrid —una aerolínea que nunca debería haber operado por no reunir los requisitos mínimos—, Martínez Sola fundó Plus Ultra en 2015. La nueva compañía, con capital vinculado a personas próximas al régimen venezolano, tardó años en obtener su certificado de operador aéreo, que fue suspendido por irregularidades técnicas antes de ser recuperado.

En 2021, Plus Ultra recibió un polémico rescate de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, pese a no tener relevancia en el transporte aéreo español ni haber registrado nunca beneficios. Algunas informaciones apuntaron a la intervención directa del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para aprobar la ayuda.

Investigación actual por blanqueo

En la actualidad, la Fiscalía Anticorrupción investiga si parte de los fondos que permitieron sobrevivir a Plus Ultra acabaron desviados al extranjero en un presunto esquema de blanqueo de capitales ligado al petróleo y el oro venezolano procedente del chavismo.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo a Martínez Sola y al máximo responsable ejecutivo de Plus Ultra, Roberto Roselli, en el marco de una investigación sobre un presunto delito de blanqueo. Ambos quedaron en libertad tras la retirada de pasaportes y con obligación de comparecer cada dos semanas.

Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, vinculan a la aerolínea con una red internacional de blanqueo de dinero procedente de la malversación de fondos públicos venezolanos destinados a programas de distribución de alimentos (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela.

La investigación forma parte de una operación internacional coordinada desde Suiza y Francia que persigue el lavado de cuantiosas sumas de dinero que habrían beneficiado a personas bajo sanciones internacionales.