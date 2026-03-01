Línea nocturna de la EMT al aeropuerto de Madrid: horarios, recorridos y frecuencia

Esta semana, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha puesto en marcha la nueva línea nocturna al aeropuerto de Madrid: el autobús N32, que opera todos los días de la semana con una frecuencia de 35 minutos de domingo a jueves y de 17-18 minutos los viernes y los sábados. La primera salida desde avenida de América está prevista a las 00:15 horas y la última a las 5:30 horas. En sentido contrario, la primera salida desde el aeropuerto T-4 está programada a las 00:10 horas y la última a las 5:25 horas.

Actualmente, existen 31 líneas nocturnas que unen el centro de la ciudad con diferentes barrios de la capital. Cada día, unas 20.000 personas utilizan los «búhos», y desde 2023 la afluencia de viajeros ha aumentado casi un 30% según los datos del consistorio. Los mayores incrementos se han producido en la N28 (Moncloa-Aravaca) con un 44,26% más de usuarios, la N15 (Cibeles-La Peseta) con un 40,39% más, la N17 (Cibeles-Carabanchel Alto) con un 38,34% más y la N2 (Cibeles-Valdebebas) con un aumento del 33,5 %.

Línea nocturna de la EMT al aeropuerto de Madrid

«La N32 (avenida de América-aeropuerto) se incorpora a la red de los «búhos» madrileños como alternativa de transporte para los empleados que prestan servicio en las instalaciones del aeropuerto en horario nocturno. Tendrá el mismo sistema tarifario del resto de las líneas municipales de EMT Madrid y operará todos los días de la semana con una frecuencia de 35 minutos de domingo a jueves y de 17-18 minutos los viernes y los sábados. La primera salida desde avenida de América está prevista a las 00:15 horas y la última a las 5:30 horas. En sentido contrario, la primera salida desde el aeropuerto T-4 está programada a las 00:10 horas y la última se producirá a las 5:25 horas», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

Horarios (todo el año excepto Semana Santa, verano y Navidad)

Domingos a jueves y festivos

En sentido Avenida de América → Aeropuerto las salidas son a las 00:15 horas, 00:50 horas, 01:25 horas, 02:00 horas, 02:35 horas, 03:10 horas, 03:45 horas, 04:20 horas, 04:55 horas, 05:30 horas y 05:55 horas.

En sentido Aeropuerto → Avenida de América las salidas son a las 00:00 horas, 00:35 horas, 01:10 horas, 01:45 horas, 02:20 horas, 02:55 horas, 03:30 horas, 04:05 horas, 04:40 horas, 05:15 horas y 05:50 horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivo

En sentido Avenida de América – Aeropuerto las salidas son a las 00:15 horas, 00:32 horas, 00:50 horas, 01:08 horas, 01:25 horas, 01:43 horas, 02:00 horas, 02:18 horas, 02:35 horas, 02:53 horas, 03:10 horas, 03:28 horas, 03:45 horas, 04:02 horas, 04:20 horas, 04:38 horas, 04:52 horas, 05:10 horas, 05:30 horas, 05:50 horas y 05:55 horas.

En sentido Aeropuerto – Avenida de América las salidas son a las 00:00 horas, 00:18 horas, 00:35 horas, 00:53 horas, 01:10 horas, 01:28 horas, 01:45 horas, 02:02 horas, 02:20 horas, 02:38 horas, 02:52 horas, 03:12 horas, 03:30 horas, 03:48 horas, 04:05 horas, 04:22 horas, 04:40 horas, 04:58 horas, 05:15 horas y 05:30 horas.

Recorrido

En sentido Aeropuerto, la línea N32 sale de Avenida de América y continúa por Calle de Francisco Silvela, Calle de Arturo Soria y Canillejas, para acceder después a las terminales de Aeropuerto T1, Aeropuerto T2, Aeropuerto T3 y finalmente Aeropuerto T4, incluyendo también el tramo de Avenida de Logroño y la parada de Plaza de Pajarones dentro del distrito de Barajas.

En sentido Avenida de América, el recorrido comienza en Aeropuerto T4 y pasa por Aeropuerto T3, Aeropuerto T2 y Aeropuerto T1, además de las paradas de Calle de Ariadna, Calle de Algemesí y Estación de Barajas, para continuar por Canillejas, Calle de Arturo Soria y Calle de Francisco Silvela hasta llegar de nuevo a Avenida de América.

En el Pleno de Barajas de abril, la concejal de Barajas del Partido Popular Soledad Pérez valoraba que «no hay alternativas en la actualidad para llegar a esa hora al aeropuerto en transporte público, por lo que nos parece una idea fantástica». La línea exprés Aeropuerto está enfocada principalmente a viajeros puntuales o que estén de paso por la capital, pero no para los trabajadores del aeropuerto. Ahora, la línea N32 al aeropuerto de Madrid cubre esa carencia.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid recuerda que «EMT gestiona actualmente un total de 31 líneas nocturnas que enlazan el centro de la ciudad con diferentes barrios de la capital. De la N1 a la N24, conectan la periferia con la plaza neurálgica de Cibeles, mientras que las líneas N25 y N26 parten de su cabecera en Alonso Martínez. La N27 es la denominación que tiene la línea Exprés Aeropuerto en su franja horaria nocturna.

Entre las líneas de reciente creación, están la N28 y N31, que conectan Moncloa con Aravaca y El Pardo, respectivamente. Con la reestructuración de la red, se sumaron las líneas NC1 y NC2 con su recorrido circular, ofreciendo conexión con los principales intercambiadores de la ciudad. Estas dos circulares han ido ganando usuarios estos últimos años: la NC1 pasó de un total de 162.367 viajeros en 2024 a 224.870 viajeros en 2025; por su parte, la NC2 pasó de 168.304 usuarios en 2024 a 228.785 en 2025».