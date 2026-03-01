Medio Maratón de Madrid 2026: fecha, horario, recorrido, cómo inscribirse y cuánto cuesta

Si eres aficionado al running, o te gusta participar en maratones, el Movistar Madrid Medio Maratón es un evento que no te puedes perder. Una carrera que hace que la ciudad cambie de ritmo cuando se celebra, y que además este año está de fiesta ya que es 2026 cuando la prueba cumple 25 años, así que la organización espera una participación a la altura de ese aniversario. Toma nota porque a continuación te ofrecemos todos los detalles de este medio maratón, con bases, recorrido, horarios y hasta dónde puedes ver la clasificación.

Este es sin duda, un evento especial ya aunque se celebra anualmente, el ambiente nunca es el mismo. Hay quien llega con los nervios de su primer 21K, otros repiten para ver si recortan unos minutos y muchos simplemente disfrutan del recorrido por calles que, en cualquier otra circunstancia, estarían llenas de tráfico. Esa mezcla tan variada es parte del encanto y explica por qué los dorsales suelen agotarse con semanas de antelación. Con el evento ya en cuenta atrás, la organización ha confirmado todo lo esencial así que conocemos ahora la fecha, los horarios y un recorrido que vuelve a incluir algunos de los puntos más reconocibles de la capital. Si estás valorando apuntarte o seguir la carrera desde la barrera, aquí va un resumen con los detalles que realmente te interesan.

Cuándo es el Movistar Medio Maratón de Madrid

La edición de 2026 se celebrará el 22 de marzo, manteniendo el formato habitual con salida en el Paseo de Recoletos, a la altura de la Biblioteca Nacional de España. La ciudad vivirá ese día una de sus mañanas deportivas más concurridas, con miles de participantes agrupados por cajones de salida según su ritmo previsto.

Horario del Medio Maratón de Madrid 2026

La salida general está programada para las 9:15 horas. Cinco minutos antes, a las 9:10, partirán los atletas en silla de ruedas. Como cada año, la organización advierte que podrían producirse pequeños ajustes horarios por motivos operativos, pero la previsión es mantener esta estructura.

Recorrido y cuántos kilómetros son

El circuito, homologado por la RFEA, recorre 21,097 km que combinan tramos amplios, zonas rápidas y algunas cuestas que forman parte del carácter de Madrid.

Salida: Paseo de Recoletos.

Desde ahí, el pelotón avanza por el Paseo de la Castellana, pasando por la Plaza de Emilio Castelar, Gregorio Marañón y continúa hacia la Plaza de Castilla, bordeándola en sentido contrario al tráfico. Después, la carrera sigue por Bravo Murillo, Cuatro Caminos y Raimundo Fernández Villaverde, incluyendo el paso elevado sobre la Castellana.

El recorrido gira hacia Joaquín Costa, atraviesa la Plaza de la República Argentina, continúa por Francisco Silvela, López de Hoyos y el túnel de Avenida de América. Tras ese tramo más técnico, los corredores llegarán a Manuel Becerra, seguirán por Doctor Esquerdo y O’Donnell para encarar calle Alcalá.

Uno de los momentos más reconocibles llega al rodear la Puerta de Alcalá por la derecha, antes de bajar por Serrano y cruzar Juan Bravo y Eduardo Dato en dirección a Rubén Darío y Almagro. Después, se enlaza con Alonso Martínez, Sagasta, Bilbao, Carranza y Ruiz Giménez, un tramo urbano muy animado.

La parte final recorre San Bernardo, desemboca en Gran Vía, continúa por Montera y entra en la Puerta del Sol. Desde allí, la carrera desciende hacia Neptuno, pasa por el Paseo del Prado, Cibeles y vuelve al Paseo de Recoletos, donde está situada la meta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Movistar Madrid Medio Maratón (@mediomaratonmadrid)

Cómo inscribirse y cuánto cuesta

Las inscripciones se gestionan exclusivamente desde la web oficial. Los precios cambian según el tramo de dorsales disponibles:

Primeros 2.000 dorsales: 25 €

Hasta el 5.000: 35 €

Hasta el 9.000: 40 €

Hasta el 15.000: 49 €

Hasta el 20.000: 59 €

Hasta el 25.000: 65 €

Hasta el 8 de marzo: 69 €

En feria o lista de espera: 80 €

A ese precio hay que sumar 3 € de licencia de día (RFEA), salvo corredores federados en Madrid. También existe un seguro opcional de cancelación por 4 €, con distintos porcentajes de devolución según la fecha en que se solicite.

Normas del Medio Maratón de Madrid

Algunos puntos esenciales del reglamento:

Tiempo máximo de carrera: 3 horas desde la última salida.

Prohibido correr con carritos , bicicletas, patines o mascotas.

, bicicletas, patines o mascotas. El dorsal-chip debe llevarse en el pecho, visible y sin doblar.

Controles oficiales en km 5, 10, 15 y meta.

Avituallamientos líquidos en esos puntos, y uno sólido y líquido en meta.

líquidos en esos puntos, y uno sólido y líquido en meta. Guardarropa en la Plaza de Colón desde las 7:45 h.

en la Plaza de Colón desde las 7:45 h. Servicio médico, aseos, fisioterapia y reportaje fotográfico disponible.

aseos, fisioterapia y reportaje fotográfico disponible. Liebres para ritmos entre 1h20 y 2h10.

Dónde ver la clasificación y los resultados

Ya seas corredor o participante, o un simple aficionado que desea no perderse nada de la Medio maratón de Madrid, la organización publicará las clasificaciones en la web oficial de la maratón, pero también se pueden seguir desde la app oficial, donde además se puede seguir en directo a cada corredor Además, cada participante podrá descargar su vídeo de llegada y su diploma oficial con tiempos y posición por categorías.