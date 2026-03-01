No hay que dramatizar, pero se están tomando medidas: arrojan 85.000 almejas a un río de Huelva y así parar su declive

La situación de la almeja fina en un particular río de Huelva no es nueva para el sector acuícola ni para un grupo de investigadores que lleva años siguiendo su evolución. La pérdida de bancos naturales, unida a factores externos acumulados en el tiempo, ha ido reduciendo su presencia hasta niveles mínimos en algunos tramos del estuario.

En este contexto, la reciente actuación en la que estamos por adentrarnos responde a una planificación técnica que combina investigación, gestión ambiental y objetivos productivos. La intervención no se limita a una acción puntual, sino que forma parte de un enfoque más amplio orientado a la recuperación de la especie y del equilibrio ecológico del entorno.

¿Cuál es el río de Huelva al que arrojaron 85.000 almejas y por qué?

Un equipo de investigadores y técnicos del centro Agua del Pino, dependiente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, ha llevado a cabo la liberación de 85.000 ejemplares de almeja fina (Ruditapes decussatus) en distintos puntos de la desembocadura del río Piedras.

Recordemos que esta zona forma parte del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, un enclave de alto valor ambiental.

La actuación ha contado con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía y tiene como objetivo principal reforzar los bancos naturales de una especie que durante décadas fue abundante en la costa de Huelva y Cádiz.

En la actualidad, según señala un comunicado oficial de la Junta, los estudios de campo constatan que en este río de Huelva apenas se localizan poblaciones estables capaces de garantizar su reproducción natural.

¿Cuánta cantidad de almejas hay actualmente en este río de Huelva?

Los muestreos realizados en el río Piedras reflejan una densidad máxima de 1,8 individuos por metro cuadrado, una cifra muy alejada de los valores registrados a comienzos de siglo. En el año 2000, en este mismo río, se llegaron a contabilizar hasta 22 individuos por metro cuadrado, lo que evidencia un descenso continuado y sostenido.

Entre las causas identificadas se encuentran la dificultad para acceder a semillas comerciales, el impacto del furtivismo y el abandono progresivo de la actividad marisquera. Estos factores han provocado que la almeja fina pase de ser un recurso habitual a una presencia residual en buena parte del litoral onubense.

La suelta de ejemplares adultos y juveniles busca alcanzar una masa biológica suficiente que permita restablecer los ciclos reproductivos naturales, algo clave para cualquier proceso de recuperación a medio plazo en un río de Huelva con estas características.

Recuperación ambiental y el apoyo a la acuicultura que necesita el río Piedras

Más allá del refuerzo poblacional, la actuación tiene un impacto directo sobre el equilibrio ecológico del río Piedras. La almeja fina actúa como filtrador natural, contribuyendo a mejorar la calidad del agua mediante la reducción de partículas orgánicas y nutrientes en suspensión.

Este efecto favorece la estabilidad del ecosistema y ayuda a prevenir procesos de degradación asociados a la eutrofización.

Además, desde el punto de vista productivo, la iniciativa pretende facilitar que las empresas acuícolas del entorno puedan captar larvas y semillas en sus propias instalaciones.

De este modo, se reduce la dependencia externa y se sientan las bases para reactivar una actividad que tuvo un peso relevante en la economía local.

Sobre el proyecto «Molusos» y la estrategia a medio plazo

Estas actuaciones se integran en el proyecto «Molusos», centrado en la innovación y el fomento de una acuicultura sostenible en el litoral sur atlántico andaluz. La iniciativa está financiada por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura y se desarrolla desde el centro IFAPA Agua del Pino, en Cartaya.

Aunque la almeja fina es uno de los ejes principales, el proyecto también contempla el impulso de otras especies como el ostión, con el objetivo de diversificar y reforzar el sector.

En el caso concreto del río Piedras, la liberación de ejemplares seleccionados genéticamente busca aumentar la resistencia de las poblaciones frente a cambios ambientales y posibles enfermedades.