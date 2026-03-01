Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 22 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Seyran se queda completamente impactada y sin palabras al ver a Ferit en la boda de su hermana. Era algo que, desde luego, no esperaba, ni mucho menos. A pesar de todo, los dos acaban entrando juntos en la ceremonia, puesto que son los testigos de los recién casados. ¡Parece que no les ha quedado otra opción!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo Ferit llevaba muchísimo tiempo sin beber. A pesar de todo, acaba emborrachándose tras ver a Seyran después de tanto tiempo. En cuanto a Suna, no puede evitar sentirse profundamente preocupada porque un hombre la está chantajeando, pero no quiere que Abidin descubra lo que está sucediendo. Hattuck no duda un solo segundo en regalar a su sobrina un collar de lo más valioso, y esta toma la firme decisión de utilizarlo como garantía para mantener al hombre callado. Parece que no le queda otra opción, dadas las circunstancias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 1 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Sinan no duda un solo segundo en llevar a Seyran al juzgado para no esperar más y hacer oficial, de una vez por todas, su matrimonio. Al salir, los recién casados deciden organizar una cena sorpresa con sus familias con la firme intención de darles la noticia.

Betül y su madre se mudan a la mansión de los Korhan, mientras que utilizan el embarazo de Betül como excusa para que Orhan se case con ella. De esta forma, podría llegar a heredar el dinero de la familia. Ferit hace todo lo que está en su mano para convencer a Seyran para trabajar juntos diseñando joyas.

Como era de esperar, ella se niega en rotundo a aceptar. Ayla, por suerte, se inventa que está enferma para que su hijo no se mude con Seyran. Todo ello sin tan siquiera imaginar las consecuencias de sus actos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.