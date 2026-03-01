Macarena Gómez y Aldo Comas cargan contra la politización de los Goya: «No es lugar para hablar de la guerra»

Macarena Gómez y Aldo Comas han adoptado una edición más de los premios Goya, este 2026, el papel de los versos sueltos del cine español. La pareja se ha mostrado sorprendida y crítica este sábado por la cantidad de insignias de Palestina que han llevado muchos de los artistas, a pesar de que «una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra».

El empresario y la actriz han afeado, también, que entre tanta cantidad de denuncias contra Israel y Estados Unidos no se haya incluido, por ejemplo, otra que mencione «los 50.000 muertos que ha habido en los dos últimos meses en Irán». «Nadie habla de eso», ha declarado, para después añadir: «Veo muchos pins de todo, pero de eso no», ha subrayado Aldo Comas.

Asimismo, ha sugerido que «igual hay que acabar con los regímenes autocráticos», en alusión a la dictadura de los ayatolás en Irán. Finalmente, Aldo Comas ha explicado que los miembros de la industria del cine son «bufones, cantantes, pintores y actores». «Que opinen los demás», ha sentenciado.

En 2024, la libertad con la que se suele expresar Macarena Gómez pasó factura a la actriz, que se convirtió en el blanco de la izquierda por denunciar la indefensión de los hombres frente a las denuncias de acoso en las redes sociales. La intérprete de Musarañas o 30 Monedas se quejó de que algunas mujeres acudan antes a Instagram que a la comisaría, una forma de obrar que ha fomentado que muchos hombres sean el objetivo de una «caza de brujas», según dijo la actriz. Tras ello, ella misma se convirtió en víctima de una cacería, también en redes sociales.

En la alfombra roja de los premios Forqué, Macarena Gómez y su marido Aldo Comas defendieron que «hay que alzar la voz, pero a través de los canales correctos». «No me vale un pantallazo en Instagram, lo siento, me vale una denuncia y un juez», remató el artista plástico: «Que se denuncie, que vayan a la Policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele, que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como el acoso, el abuso, el abuso de poder, una violación».