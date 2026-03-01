Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 1 marzo de 2026 en Valencia

Este 1 de marzo se celebra la primera mascletá de las Fallas de Valencia 2026. A las 14:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, la pirotécnica Peñarroja será la protagonista de un espectáculo que se denominará ‘Uno, dos, tres’. Este domingo también se celebrará otro espectáculo pirotécnico nocturno a partir de las 20:00 horas en el centro de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del 1 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Este 1 de marzo será un día grande para las Fallas de Valencia 2026. Después de un sábado 28 de febrero en el que se celebró la tradicional Cabalgata del Ninot y un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento, para este domingo está programada la que será la primera mascletá de las 19 que se producirán de forma continua hasta el próximo Día de San José, que será el último día de las Fallas de Valencia 2026.

El primer acto en este 1 de marzo en las Fallas de Valencia 2026 comenzará a las 10:00 horas con el LXIV Concurso del Cant de l’Estoreta, organizado por la falla Plaza del Árbol y patrocinado por JCF. «Desde 1961, el barrio de El Carmen ha acogido este evento tan especial, organizado por la comisión de la Plaza del Árbol, que reúne a niños y niñas para representar la recogida de trastos y muebles viejos para las fallas. Un festival de tradición que permite revivir la infancia valenciana y tener presente las raíces de nuestra fiesta», informa sobre ello la página Fallas de Valencia.

A las 14:00 horas será el turno de la primera mascletá de las Fallas de Valencia 2026, que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento. La pirotecnia Peñarroja será la encargada de llevar a cabo este espectáculo que se denominará ‘Uno, dos, tres’. A las 20:00 horas tendrá lugar el espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento que lo llevará a cabo la pirotecnia Crespo.

Programa del 1 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Este será el programa de las Fallas de Valencia 2026 para la jornada del 1 de marzo. Consulta todos los eventos que tendrán lugar en la ciudad: