‘Los domingos’, premio Goya 2026 a mejor película

Era una de las claras favoritas y su triunfo se ha terminado erigiendo como la guinda de otra noche mágica para la fiesta del cine español: Los domingos se ha llevado el Goya 2026 a la mejor película. Desde el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Alauda Ruiz de Azúa recogía el célebre busto del pintor cerrando un recorrido inmejorable por el circuito nacional de premios y que además logró unos resultados fantásticos en la cartelera española.

Alauda Ruiz de Azúa y los productores de la cinta agradecieron el galardón junto a parte de su equipo técnico, valorando el simple hecho de compartir dicha nominación junto a las otras cuatro competidoras. Por supuesto, la/el cineasta tuvo también un momento de gratitud para con la Academia, la cual con sus votaciones ha dictado sentencia convirtiendo a Los domingos en el Goya 2026 a la mejor película. Al igual que sucede con el tardío regreso a la ciudad condal, hacía mucho tiempo que el séptimo arte no alcanzaba unas cotas de excelencia tan altas en nuestro país. Por eso y a pesar de la predilección generalizada mediante el trabajo de Alauda Ruiz de Azúa, la decisión por la máxima distinción de la velada no ha debido ser nada sencilla. Como es costumbre, la consideración al mejor largometraje fue el broche de oro con el que se clausuró un evento por momentos tedioso, aunque conducido con encanto gracias a la labor del actor Luis Tosar y de la cantante, Rigoberta Bandini.

El Goya 2026 a la mejor película: ‘Los domingos’

Independientemente de esta victoria final, si hacemos un repaso general por las principales candidatas, tanto Los domingos como La cena, Maspalomas, Sirat y Sorda han cerrado un circuito de festivales repleto de éxitos. Por ejemplo, el título de Ruiz de Azúa ya se llevó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, La cena fue la mejor comedia para los Feroz, Sirat brilló en Cannes con el Premio del Jurado, Maspalomas tuvo su momento en los Forqué y Sorda terminó siendo la cinta más premiada del Festival de Málaga.

De alguna forma u otra, todas ellas han terminado teniendo cierto reconocimiento en un año donde parece que la temática del éxodo rural de las historias no ha cuajado tanto como en galas anteriores. Maternidad, discapacidad, fe o la homosexualidad en la tercera edad representan algunos de los variados núcleos argumentales que ha tenido esta 40.ª edición de los Goya.

Un año de relevo generacional

A diferencia de otros años, en la categoría del Goya 2026 a la mejor película no encontrábamos ningún director que hubiese logrado en alguna ocasión la sección reina de la alfombra roja de nuestro cine. De esta forma, el encumbramiento de Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos puede sentirse como la confirmación de una especie de relevo generacional que ya tiene a nuevos ídolos tras las cámaras.

Al igual que la mayoría de cintas nominadas, Los domingos está disponible para ver online en la plataforma de Movistar Plus.