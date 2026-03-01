Rosalía triunfa en Londres en la noche de los premios Goya

La imagen de los premios Goya de esta noche la podríamos calificar como descafeinada. La ciudad de Barcelona se vestía de gala para recibir a todas las caras que forman parte del cine español, además de alguna que otra influencer (cuya presencia no entendíamos muy bien) y un Pedro Sánchez sonriente de la mano de su mujer, la pentaimputada, Begoña Gómez. A pesar de que se han puesto en alza las lenguas, el pueblo de Palestina y otros motivos políticos, lo que nadie se ha dado cuenta es que faltaba la cantante catalana por excelencia y la que pone la industria musical española en el mapa: Rosalía.

No, la artista no estaba en el Palau, ni en la alfombra roja, ni en los corrillos que se formaban entre actores, actrices e influencers. No hubo posado, ni reencuentro, ni guiño localista. Nos preguntamos cuál ha sido el motivo y, quizás, es la ausencia de invitación o incluso que la otra propuesta que tenía en la mesa era más potente e interesante de cara a su carrera y futura gira mundial.

Mientras Barcelona celebraba el cine español, Rosalía estaba haciendo un deleite de talento y voz sobre el escenario de los Brit Awards, convertida en protagonista absoluta de la noche musical británica. Y lo hacía con un hito: interpretando por primera vez en directo Berghain junto a Björk. De su último disco, Lux, el cual ha dado mucho que hablar, fue el primer tema que salió e incluso quiso presentarlo en la madrileña plaza de Callao, pero el intento fue fallido.

El escenario se iluminaba y veíamos a una Rosalía en medio de un gentío que formaban coros, músicos y bailarines. El comienzo de la canción ponía al público británico con los pelos de punta y sí, la catalana no dudó en hacer muestra de su gran voz. Cantó el comienzo de la ópera como si de la nada saliera y dio una lección de talento. Una actuación que podría haber sido en los premios Goya y, así, hubiese estado más animada.

Los pronósticos se cumplían, las sorpresas eran esperadas y, excepto la de Ana Mena y la estelar aparición de Bad Gyal, las demás actuaciones se quedaron en segundo plano. La paradoja ha sido fascinante: la artista catalana ausente en la gran noche del cine celebrada en su propia ciudad, mientras el Reino Unido la consagra como figura global. No es casualidad. Rosalía hace tiempo que juega en otra liga. La de las colaboraciones que cruzan fronteras y códigos. La de las decisiones que construyen un relato internacional sólido.

Queda claro, Rosalía no estuvo en los Goya 2026 en Barcelona porque estaba haciendo historia en los Brit Awards con Björk. Y esa elección no es un desplante, ¿o sí? Cada uno puede mirarlo a través de su propia perspectiva. Desde que irrumpió con fuerza en la escena internacional, ha entendido que su carrera no se mide por presencia física en todos los eventos relevantes, sino por el impacto de los momentos que elige. En definitiva, cantar Berghain junto a Björk por primera vez en directo no es un detalle menor. Hablamos de una demostración artística que refuerza su perfil global y que se ha hecho con el premio a Mejor artista internacional.

Rosalía hace tiempo que dejó de ser solo patrimonio local y nacional, es decir, ahora la tenemos que compartir con el mundo y debemos acostumbrarnos a su ausencia en eventos patrios de gran relevancia como los premios Goya. Ahora ya cuenta con el privilegio de que ella escoge dónde y cuándo está y actúa.