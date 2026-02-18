Madrid se ha acostumbrado a titulares sobre precios imposibles, menús que superan los 40 euros y reservas que vuelan semanas antes. Pero la ciudad también funciona en otro registro. Uno más silencioso. El de los sitios donde se come sin ceremonia y sin sustos en la cuenta.

No hablamos de menús degustación ni de restaurantes de moda. Hablamos de lugares donde, con 20 euros o menos, se puede salir comido. Estos cinco siguen cumpliendo.

Takos Al Pastor, rapidez y tacos bien resueltos

En pleno centro, Takos Al Pastor funciona a ritmo constante. Entras, pides, comes y sales. Los tacos —sobre todo los al pastor— mantienen precios que permiten pedir varios sin que la cuenta se dispare.

No es un lugar para sobremesas largas, pero sí para resolver una comida por menos de 15 euros sin sensación de estar sacrificando calidad.

B13, vegetariano y sin postureo

En Malasaña, B13 lleva años sirviendo platos vegetarianos contundentes a precios contenidos. Hamburguesas vegetales, platos combinados y raciones generosas que rara vez superan el límite marcado.

El local es sencillo, incluso algo caótico a veces. Pero eso forma parte del encanto. Aquí el protagonismo lo tiene el plato, no la decoración.

La Campana, el bocadillo que resiste

A pocos pasos de la Plaza Mayor, La Campana sigue defendiendo el bocadillo de calamares como comida completa y accesible. Con bebida incluida, la cifra sigue lejos de los precios que rodean la zona más turística.

Es un plan rápido, clásico y sin pretensiones. A veces basta con eso.

Ramen Kagura, sopa caliente sin factura elevada

El ramen se ha convertido en un habitual de la ciudad y Ramen Kagura mantiene una relación calidad-precio difícil de discutir. Los boles son abundantes y permiten comer caliente por debajo de los 20 euros.

Es una opción cómoda cuando el cuerpo pide algo más que un plato rápido, pero sin entrar en gastos mayores.

El Tigre, barra ruidosa y raciones generosas

El Tigre no destaca por su tranquilidad. Destaca por sus raciones. Pedir una bebida suele venir acompañado de platos que, sumados, acaban siendo una comida completa.

Es el tipo de sitio que divide opiniones, pero que cumple su función: cenar barato en grupo en pleno centro sin mirar el reloj ni el ticket.

Comer en Madrid por menos de 20 euros no es una quimera, aunque exige saber dónde sentarse. La ciudad sigue teniendo bares y restaurantes que trabajan con márgenes ajustados y clientela fiel.

No hay manteles de lino ni carta de vinos interminable. Hay platos honestos, raciones generosas y cuentas que no asustan. Y en tiempos como estos, eso también es noticia.

