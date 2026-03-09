La encuesta de las 23:59: lea esta noche el último sondeo que se publicará sobre las elecciones de Castilla y León

OKDIARIO publica esta noche a las 23:59 horas la última encuesta electoral de los comicios en Castilla y León que se puede dar a conocer sobre los comicios autonómicos del próximo domingo.

Ley electoral

En España está prohibido por ley difundir encuestas o sondeos electorales durante los cinco días previos a unas elecciones, ya sean generales, autonómicas o municipales. ¿La razón? Una Ley Electoral que no se adapta a los tiempos que corren, en un momento conectado y en el que las noticias se actualizan al minuto. Hasta el momento, ningún partido o dirigente político ha optado por modificar esta ley.

En la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General también se explica el castigo por publicar encuestas ilegales: «Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años».