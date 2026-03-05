AEMET comunica el giro drástico en Valencia: se esperan lluvias de 50 l/m2 en seis horas y fuertes tormentas con granizo

Se esperan lluvias de 50 l/m2 en seis horas y fuertes tormentas con granizos, la AEMET comunica el giro drástico en Valencia. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que nos trasladará a lo peor de una estación del año en la que esperaríamos ver llegar ese sol que parece que no termina de llegar.

El giro drástico que vamos a vivir en Valencia alerta la AEMET

Se esperan lluvias de hasta 50 l/m2 en seis horas

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta, menos intensas en el extremo sur. Temperaturas en descenso ligero. Viento del noreste, moderado en el litoral; en el interior, flojo a moderado de componente este, rolando a noroeste a partir de mediodía». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, al principio dispersas en Baleares, este peninsular, meseta Sur y Andalucía, que se intensificarán y terminarán por afectar a la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables en Alborán. Se prevén fuertes, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pudiendo serlo también en zonas aledañas. Asimismo son probables los chubascos fuertes en Baleares con posibles tormentas, las que también podrían afectar al este peninsular. Nevará en montañas por encima de 1800/2000 metros, bajando la cota a los 1300/1500 m. en el noroeste. En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional. Bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía y Galicia y entornos de montaña; con calima en la Península, Baleares y este de Canarias tendiendo a menos. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y Baleares, notablemente en Galicia, y exceptuando ascensos en el sur de Andalucía. Pocos cambios en Canarias. En las mínimas predominarán los descensos en Baleares y mitad sur y extremo noroeste peninsular, haciéndolo los ascensos en el resto de la mitad norte y en Canarias. Heladas débiles en cumbres del extremo norte y sureste peninsular».

Las zonas más afectadas: «Precipitaciones fuertes con acumulados importantes en regiones de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Baleares pudiendo darse también en regiones aledañas. Descenso notable de las temperaturas máximas en Galicia. Soplará viento moderado con intervalos de fuerte, de norte y nordeste en la fachada oriental peninsular y en Canarias, y de poniente en el Estrecho y Alborán. Predominio de las componentes este y sur en el resto, moderado en Baleares y litorales y flojo en el resto. A lo largo del día tenderá a rolar a norte en la mitad norte de la vertiente atlántica y a oeste en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales de Galicia».