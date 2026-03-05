Robles asegura que España «valora» enviar tropas a Chipre mientras Sánchez abandera el ‘No a la guerra’

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que el Gobierno «valora» prestar apoyo militar a Chipre en el marco del conflicto contra Irán, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandera el No a la guerra, lema que los socialistas acuñaron contra el ex jefe del Gobierno José María Aznar durante la guerra de Irak en 2003.

Robles ha explicado que si la Unión Europea o una serie de países de la UE, en «defensa de la paz», envían efectivos pues «evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, lo tendrá en cuenta y lo valorará».

En este contexto, Robles ha recordado que España es un «aliado firmemente comprometido» con los marcos en los que está: Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

Por otro lado, la ministra mantuvo este miércoles un encuentro con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León. Una reunión que se había fijado antes de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que tanto EEUU como España han decidido mantener. El encuentro, además, se produjo a las 17:00 horas, un día después de que Donald Trump afirmara que no quería «saber» nada de España y amenazara con una ruptura comercial con el país.

Según ha explicado el Ministerio, Robles ha deseado a Benjamín León «éxito en esta etapa marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta» y ha refrendado el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, «como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea».

Moncloa desmiente cooperar con EEUU

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró tras la reunión entre Robles y Benjamín León que España se mostró «de acuerdo en cooperar militarmente en las últimas horas con EEUU frente a Irán». «Creo que [en España] han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos», afirmó Leavitt.

Pero a los pocos minutos de las declaraciones públicas de Leavitt, Moncloa salió a desmentirlo y negó que vaya a «cooperar militarmente» con EEUU en Irán. «No se ha producido ninguna conversación», aseguraron desde el Ejecutivo de Sánchez.

«Lo desmiento tajantemente», aseguró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. «La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, no ha cambiado ni una coma», ha dicho en decaraciones a la Cadena Ser.

Sobre el uso de las bases de Rota y Morón, el ministro Albares dijo que «son bases en territorio español y de soberanía española. España es un socio aliado de EEUU y el compromiso de España está fuera de toda duda, pero también España es un país soberano e independiente».

Y respecto a la ruptura de los acuerdos comerciales de EEUU con España anunciados por Donald Trump, el ministro señaló que España es un país que tiene una «política comercial común en manos de la Comisión Europea». «Cualquier coerción comercial hacia España es una coerción comercial hacia todos los europeos», subrayó.