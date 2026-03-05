El Barcelona quiere pescar en el City de Guardiola el defensa que tanto le urge

El Barcelona de Hansi Flick, independientemente de los lesionados con los que cuenta su plantilla, así como el batacazo copero ante el Atlético, tiene carencias en su confección. Esto es algo que sabe el propio entrenador y en lo que ya trabaja Deco de cara al próximo mercado de fichajes, el de este verano, también de manera independiente a los que dictaminen los comicios del próximo domingo 15 de marzo. El Barcelona tiene decidido pescar en el Manchester City de Pep Guardiola al defensa que necesitan para reforzar su zaga.

Desde el club se lleva semanas trabajando en la confección de la plantilla que viene, tomando partido en algunas renovaciones y también asegurándose el fichaje de Rashford que tanto ha convencido a Hansi Flick. Pero Deco es consciente de que faltan otro tipo de fichajes, sobre todo un delantero centro –ante la más que posible salida de Robert Lewandowski– y un central con experiencia, justamente donde aparece este fuerte interés en Nathan Aké, central del Manchester City de Pep Guardiola.

No es la primera vez que se relaciona el nombre del central holandés con el conjunto culé. El pasado mes de enero, el jugador del Manchester City ya estuvo en el radar del Barcelona, ante la necesidad de firmar a un defensa que cubriera la lesión de Andreas Christensen y siendo conocedores de que no era un inamovible para Pep Guardiola. El Barça finalmente terminó por cambiar de planes y posponer esa decisión a verano, momento el que parece más factible esta incorporación.

Y es que Nathan Aké es en estos momentos uno de los jugadores que aparece más arriba en la lista de Deco para reforzar el centro de la zaga culé, tal y como adelantan desde Barça reservat. El internacional holandés tiene una dilatada trayectoria y experiencia, aunque a sus 31 años no está contando con todo el tiempo que desearía en un Manchester City donde tiene por delante a centrales de peso como son Gvardiol o Rúben Dias. Tiene contrato hasta 2027, por lo que el próximo curso entraría en su último año de contrato, el último momento que tienen los citizens para sacar tajada por él.

Aké está actualmente tasado en 18 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, aunque su valor podría ser más ajustado si entran en negociaciones con el Manchester City de Guardiola. En su día, en el verano de 2020, el club inglés pagó por él al Bournemouth más de 45 millones de euros.

Cabe recordar que el central ha jugado 24 partidos esta temporada de los 44 que lleva disputado el City esta temporada, aunque apenas ha sido titular en partidos importantes, solamente en dos de Champions y cuatro de Premier League. El resto, otros seis, han sido en partidos coperos ingleses.

Así, está por ver cómo gestiona el Barça el fichaje del central y hasta qué cantidades puede llegar este verano en unas teóricas negociaciones por él, aunque el perfil de Aké, con experiencia en la élite y con la posibilidad de jugar también como lateral izquierdo, es uno de los más seduce a la dirección deportiva blaugrana.