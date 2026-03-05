Fin a la gran operación inmobiliaria de los últimos años. Neinor Homes ha pasado definitivamente a controlar casi el 97% del capital de la promotora inmobiliaria Aedas Homes, por un total de 923 millones de euros, tras concluir OPA dirigida a los accionistas minoritarios de su competidor.

La CNMV ha comunicado este jueves 5 de marzo que la oferta pública obligatoria de adquisición formulada por Neinor sobre el 100% del capital social de Aedas Homes -exceptuando las acciones inmovilizadas del 79,20% de dicho capital- ha sido aceptada por casi el 85% de los accionistas de la compañía a los que se dirigió la oferta, representados con más de 7,7 millones de participaciones.

De esta manera Neinor ya controla prácticamente el total de Aedas y crea así la mayor inmobiliaria de España. Esta transacción precede a la primera OPA que lanzó Neinor Homes en su ofensiva para hacerse con Aedas y que le permitió hacerse con el 79,2% del capital que estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake por 738 millones de euros.

Sobre las acciones que todavía no controla, al no haber aceptado sus titulares la OPA, Neinor ya avanzó que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa, lo que produciría la exclusión de bolsa de Aedas Homes.

En el caso de que la oferta se liquide finalmente sin que se cumplan los requisitos para el ejercicio de las compraventas forzosas, Neinor señaló que analizará la conveniencia de mantener las acciones de Aedas admitidas a cotización o promover la exclusión de negociación de las acciones de Aedas mediante una oferta de exclusión, siempre que no se superen los 24 euros por acción (el precio ofrecido en esta segunda OPA).

La compañía sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.