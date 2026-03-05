Quién es Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: edad, pareja y vínculo con Miguel de la Quadra-Salcedo

Supervivientes ha regresado. El popular formato de supervivencia ha vuelto pisando fuerte y lo ha hecho de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos concursantes. La aventura por los Cayos Cochinos se presenta de la mano de nuevos retos, pruebas y muchas novedades. Una travesía apta para unos pocos y para la que han fichado a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. El joven, conocido por ser el nieto del famoso reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, se presenta en la edición con ganas de ir a por todas. Una experiencia con la que, a su vez, pretende darse a conocer mucho más a nivel público.

«Mi abuelo me puso este nombre en honor a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un explorador español que naufragó en las costas del Caribe», comenta en su vídeo de presentación. «Vengo este año a Supervivientes 2026 para demostrar que, todavía, se puede vivir una auténtica aventura de superación y de naufragio», agrega. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del madrileño? Realizamos un repaso.

Su carrera profesional

Nacido en Madrid en 1995, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es un director y productor audiovisual, fotógrafo, diseñador e ilustrador. Al igual que su familia, ha optado por dedicarse al mundo audiovisual. Una labor que, para él, es una de sus mayores pasiones. Por ello, apostó por formarse profesionalmente y estudió Dirección de Cine (en la Universidad del Sur de Gales).

El madrileño se ha presentado como todo un aventurero. De hecho, confiesa que es muy parecido a su abuelo. Pues, le encanta descubrir lugares nuevos y vivir experiencias inigualables. Ha intentado seguir ese espíritu aventurero, viajando y participando en expediciones. Asimismo, en lo profesional, ha hecho proyectos documentales relacionados con la exploración y el legado de su abuelo.

Su lado más personal

En redes sociales intenta tener un trato cercano con su público. En plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 4.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos y su familia. Pues, se muestra como un joven muy orgulloso de sus orígenes y los logros conseguidos por su abuelo.

En lo personal, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo no es un rostro conocido públicamente. Su primer trabajo televisivo será Supervivientes 2026, por lo que será ahora cuando su nombre comience a ganar más popularidad. Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si el madrileño tiene el corazón ocupado o no. En sus redes sociales no da señales de nada a nivel sentimental, por lo que no hay información confirmada.