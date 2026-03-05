El Gobierno de Sánchez ha exportado al «terrible» Irán 7 millones en material militar

España ha realizado con la autorización del Gobierno de Pedro Sánchez exportaciones de material de «doble uso» a Irán por cerca de 7 millones de euros desde que el líder del PSOE aterrizara en la Moncloa a mediados de 2018. Así consta en los datos oficiales recogidos y publicados por la Secretaría de Estado de Comercio tras la llegada del político socialista al poder y hasta el primer semestre de 2025 (último balance disponible).

La actualización de estos datos, en concreto, los relativos a la anualidad de 2024 y el primer semestre de 2025, se abordó este miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, poco después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se refiriera a Irán como «terrible régimen» en una comparecencia de Moncloa, tratando de hacer un juego de equilibrios tras su choque con la Administración Trump.

«Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak. Si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable», declaró Sánchez en una comparecencia en la que rescató el «No a la guerra» contra EEUU de 2003.

Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de material de «doble uso» al sector público y privado de Irán alcanzaron en el segundo semestre de 2018 un importe total de 2.912.281 euros. En la anualidad de 2019, se llegaron a los 1.242.188 euros. En 2020, el importe ascendió a 342.415 euros; en 2021, a 634.825 euros; en 2022, a 210.681 euros; en 2023, a 256.536 euros, y en 2024, a 1.331.289 euros. En el primer semestre de 2025, sólo consta de momento autorización para exportar material de «doble uso» por valor de 200.000 euros.

Se entiende por «doble uso» aquellos productos, incluido el soporte lógico (software) y la tecnología, que puedan destinarse a usos tanto civiles como militares o usos nucleares.

En la segunda mitad de 2018, las exportaciones a Irán desde España -ya bajo mandato de Pedro Sánchez- se materializaron fundamentalmente en «válvulas de distintos tipos y composiciones con sus repuestos para los sectores del petróleo, gas y petroquímico», ascendiendo a 2,9 millones.

En 2019, las exportaciones de España al sector privado de Irán por 1,2 millones incluyeron «repuestos de válvulas para los sectores del petróleo, petroquímico y del gas, así como liofilizadores esterilizables para el sector farmacéutico», según informó la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de Sánchez.

Extracto del informe de Comercio de 2024 con las exportaciones de material de doble uso a Irán.

En 2020, los 342.415 euros exportados a Irán -también con destino a la empresa privada- se correspondieron con «sustancias químicas para las industrias petroquímica y farmacéutica y el sector de investigación en universidad, repuestos de válvulas para la industria petroquímica y el sector del petróleo y repuestos de liofilizadores esterilizables para la industria farmacéutica». El informe de Comercio de aquel año sobre material de «doble uso» dio cuenta de la «incertidumbre» que había a nivel internacional sobre el «acuerdo nuclear de Irán».

Asimismo, en el ejercicio de 2021, las exportaciones españolas de material de «doble uso» al régimen islamista de los ayatolás -por importe de 634.825 euros- consistieron de nuevo en «un liofilizador esterilizable para la industria farmacéutica» y en «repuestos de válvulas para la industria petroquímica y el sector del petróleo», señaló el Ejecutivo de Sánchez. El teórico usuario final fue igualmente la empresa privada.

En 2022, se procedió a la exportación de más «repuestos de válvulas para la industria petroquímica» privada del régimen iraní, con una venta total de 210.681 euros; y en 2023, los 256.536 euros exportados lo fueron en «productos laminados en acero para el sector farmacéutico, válvulas y repuestos para los sectores petroquímico y del petróleo». En 2024, los 1.331.289 euros exportados lo fueron por el envío de «detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y software de control», especifica el Gobierno de PSOE-Sumar sobre estas operaciones. Un material que fue destinado al sector público iraní en un 77,1%, y a la empresa privada, en un 22,9%.

Tres denegaciones

Cabe reseñar que el Gobierno también da cuenta de que en el segundo semestre de 2024 tuvieron lugar tres denegaciones de exportación a Irán respecto a «juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos», detalla la Secretaría de Estado de Comercio.

En cuanto al primer semestre de 2025, el Ejecutivo autorizó exportar material de «doble uso» a Irán por 200.000 euros dentro de la categoría 1 de «equipos de protección y detección, máquinas para el devanado de filamentos, fluidos y sustancias lubricantes, fluoruros, sulfuros, cianuros y derivados halogenados».