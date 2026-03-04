Una iraní noquea a Intxaurrondo en TVE: «Ojalá más gobiernos acudieran a nuestro rescate»
"Ahora se acuerdan del derecho internacional y nos vienen con el ideal político y lo malo que es EEUU", ha dicho a Intxaurrondo
"¿Cómo vamos a derrocar a un Gobierno tan salvaje, que no conoce límite en cuestiones de violencia?", ha planteado la iraní
Inda predijo a Sánchez en 'Horizonte': "Busca cohesionar a la izquierda con el 'No a la guerra' de Zapatero"
El caso Gisèle Pelicot llega a pantalla: dónde ver hoy por TV online la cinta narrada por su hija Caroline Darian
'Life is Strange' ya tiene a sus dos actrices protagonistas: el popular videojuego tendrá una serie en Prime Video
La iraní Nilufar Saberi se ha desmarcado en La Hora de La 1 (TVE) de la postura que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al ataque de Estados Unidos e Israel contra la dictadura ayatolá, y ha dejado noqueada a Silvia Intxaurrondo. La activista ha cargado contra quienes se ponen «de lado», y ha roto así con la línea de debate desarrollado en el programa antes de conectar en directo con Nilufar Saberi.
La pregunta que ha planteado Intxaurrondo a Nilufar Saberi -«¿cómo estás viendo la situación que se está creando?»- ha dado pie a un mensaje contundente de la activista, que ha dejado sin palabras a la presentadora.
Las noticias que llegan desde Irán son escasas por los cortes de Internet habituales, ha apuntado la activista, pero sí que le han podido trasladar «el júbilo del pueblo iraní por la eliminación de esa máquina de masacrar al pueblo que ha sido Alí Jamenei», ha señalado. El ayatolá murió el 28 de febrero, tras casi 37 años al frente de la dictadura. Un misil alcanzó su residencia fortificada en Teherán, durante el ataque aéreo conjunto de EEUU e Israel.
A continuación, Nilufar Saberi ha indicado que los iranís, «dentro y fuera» del país, están «indignados por el trato que se le está dando a esta situación». Ha desarrollado que «se habla de Irán como si fuera un espacio vacío», pese a los 93 millones de personas que viven allí y los 10 millones de iraníes que viven fuera. «El pueblo iraní no le importa absolutamente a nadie», ha sentenciado.
«Durante medio siglo, la teocracia islamista nos ha estado masacrando a diario y a puerta cerrada, y todo el mundo se ha puesto de lado. Ahora se acuerdan del derecho internacional y de la soberanía del país», ha declarado. Este miércoles, de hecho, Pedro Sánchez ha subrayado que «la posición de España» al respecto es la del «no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos».
Nilufar Saber ha recordado que «el Gobierno ocupante no ha hecho otra cosa más que saquear los recursos naturales del país en pro del enriquecimiento propio», y que ese mismo saqueo es el que le ha servido para «crear, fomentar, mantener y financiar grupos terroristas islamistas», para extender esa «ideología misógina y esa política fundamentalista, totalitaria e islamista por el mundo».
«¿Cómo vamos a derrocar a un gobierno tan salvaje?»
La activista, exiliada en España desde 1980, ha argumentado que el pueblo iraní ha estado tan olvidado que ni siquiera se ha aplicado el acuerdo de la ONU de 2005 que recoge la responsabilidad de «protección en los casos en los que el propio Gobierno masacra a su propio pueblo». «¿A quién le hemos importado durante medio siglo, para que ahora nos vengan con exigencias de lo ideal político o de lo malos malísimos que son EEUU e Israel?», ha denunciado.
También se ha referido a quienes dicen que el interés de EEUU es robarles los recursos. Ha sido muy tajante al respecto: «En Irán nos morimos de hambre, de sed, de miseria. Ni olemos nuestros recursos, y esto al mundo no le importa, lo único que le importa es que, en lugar de entregárselo a la yihad islamista, ahora se lo van a llevar otros. Nosotros vamos a estar igual de hambrientos». «¿A quién le importamos?», ha planteado de forma retórica para finalizar.
Silvia Intxaurrondo ha acertado a romper el silencio que se ha generado expresando su preocupación «por lo que pasa dentro», y ha mencionado el «funeral de las niñas» que han muerto en este contexto. Además, la presentadora de TVE ha aprovechado para decir que, según la información que le han trasladado, las manifestaciones de júbilo del pueblo iraní a las que se ha referido la activista «se han apaciguado».
Tras ello, Nilufar Saber ha destacado la dificultad de «prever la reacción de un pueblo maltratado durante medio siglo». Como colofón, ha planteado: «¿Cómo vamos a poder derrocar a un Gobierno tan salvaje, que no conoce límite alguno en cuestiones de violencia? Necesitamos más ayuda del exterior, ojalá más gobiernos acudieran a nuestro rescate, y la gloria no se la llevara sólo EEUU. Seguiremos luchando y seguiremos siendo masacrados, como ha pasado hasta ahora. No queremos este Gobierno en nuestro país».
Esto no lo publicas en tu cuenta, Silvia Intxaurrondo pic.twitter.com/pKnLYBoTYy
— Luis (@Thor_luisXVII) March 3, 2026