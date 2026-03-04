La idea de los creadores de ‘Scary Movie 6’ es clara: «Lograr acabar con la cultura de la cancelación»

Hace un par de días y coincidiendo con el éxito abrumador en la taquilla de Scream 7, Paramount Pictures lanzó el primer adelanto de Scary Movie 6. El seguimiento–13 años después–de la irreverente saga que a comienzos de siglo se tronchó sin ningún tipo de filtro de la mayoría de licencias comerciales del mundo del terror. Teniendo como pieza clave de su punto de partida argumental (si es que esto importó en algún momento) al asesino enmascarado de Ghostface. Al igual que sucede en el mercado español con el regreso de Torrente presidente, la nueva entrega de la socarrona sátira no puede funcionar renunciando a su esencia faltona. Por eso Marlon Wayans, guionista y cara visible del proyecto desde la cinta primigenia, no ha podido dejar pasar la ocasión de remarcar en una reciente entrevista cómo su principal objetivo no es otro que el de «recuperar la risa» de los espectadores. Y para ello, el único camino posible es el de «cancelar» la cultura de la cancelación.

El descaro de Scary Movie 6 queda patente en los primeros segundos de su tráiler, cuando una pasajera de metro pone el grito del cielo ante el acuchillamiento del asesino a una pasajera y esta, lejos de simplemente morir, se queja abiertamente de que no haya utilizado con ella el género neutro. A partir de ahí, nadie está a salvo. Da igual tus nominaciones al Oscar, la taquilla o el supuesto estatus autoral del terror elevado: ninguna película, spin-off, secuela, recuela o reboot está salvo de ser parodiado al extremo. Y claro, si a esto le sumamos la nostalgia de toda una generación que ha crecido con las bromas y gags zafios de la propiedad intelectual, el reclamo parece servirse como una experiencia imperdible en salas para los millennials.

‘Scary Movie 6’ quiere «recuperar la risa»

En tiempos de crispación absoluta, donde cualquier comentario o apreciación se traslada a las trincheras del debate, la comedia sin pretensiones parece más necesaria que nunca. Algo de lo que Wayans ha querido hablar en una de las múltiples entrevistas promocionales que el actor y creador dará de aquí al estreno del filme, programado para el próximo 5 de junio.

«Lo que intentamos es recuperar la risa», comenzaba señalando Wayans a EW. Porque un regreso de Scary Movie 6 sin su tono faltón, no tendría ningún tipo de sentido y para el guionista, la clave del éxito reside en no tener miramientos con esa especie de código moral que las redes sociales han propiciado a modo de caza de brujas virtual: «Se trata de recuperar la comedia como era antes. Y creo que la única manera de lograrlo es acabar con la cultura de la cancelación».

¡Hemos vueeeeelto! No te pierdas el tráiler oficial de #ScaryMovie. ¡Solo en cines 5 junio! pic.twitter.com/FenkERdD7L — Paramount Pictures Spain (@paramount_spain) March 2, 2026

La cobardía y la censura son palabras que no van con Wayans y por eso, el siete veces nominado al Razzie, aprovechó su charla con Entertainment Weekly para lanzar un mensaje claro y directo sobre lo que supondrá la vuelta de la propiedad intelectual: «Haremos lo de siempre. Nos burlaremos de todos porque somos defensores de la igualdad de oportunidades (…) Así es como crecimos y así es como vemos el mundo».

¿Quién regresa para la secuela?

Scary Movie 6 (que en realidad se titula simplemente Scary Movie) estará dirigida por Michael Tiddes y contará con el regreso de su elenco clásico. Aparte del propio Wayans, quien junto a sus hermanos, Shawn y Keenen Ivory escriben el guion, la cinta recupera los roles de Anna Faris, Regina Hall y Lochlyn Munro.

¿Logrará ser un taquillazo? Su principal baza es el «reducido» presupuesto del proyecto (45 millones de dólares), el cual se podría cubrir en el primer fin de semana del estreno.