Vox anuncia que «hoy» votará en contra de la investidura de Guardiola: «Pedimos certezas»

Óscar Fernández, líder de Vox en la Junta de Extremadura, ha anunciado este miércoles en la tribuna de la Asamblea que su formación votará en contra de la investidura de María Guardiola, líder del PP y ganadora de las últimas elecciones autonómicas. Fernández ha insistido en que su partido pide «certezas» para investir a Guardiola, repite no se abstendrá y que se pronunciarán con «un sí o un no» al respecto.

Por el momento, al «no haber acuerdo», Vox votará en contra este miércoles, si bien no cierra la puerta a seguir negociando con los populares. El PP se proclamó vencedor de las elecciones del pasado 21 de diciembre, con 29 escaños que, sin embargo, no le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea. Por tanto, los populares necesitarán el viernes, cuando se producirá la segunda votación con necesidad de mayoría simple, al menos de una abstención de Vox para que Guardiola sea investida de nuevo como presidenta de la Junta.

Óscar Fernández ha informado durante el pleno de investidura que, al no existir en este momento un acuerdo político entre su formación y el Partido Popular, «Vox no apoyará a la candidata» María Guardiola. «No cuente con la confianza de nuestro grupo parlamentario para ser presidenta de la Junta de Extremadura», le ha trasladado el líder del partido verde en la región a la candidata del PP.

Fernández Calle ha recordado que su formación hizo posible la investidura de Guardiola al inicio de la legislatura anterior con el objetivo de «desalojar» al PSOE tras décadas de gobierno en Extremadura. Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de Guardiola optara «mantener las políticas socialistas», alejándose, según Vox, del cambio político que prometió a los extremeños.

Vox votará «sí o no»

«En Vox seguimos pensando que hay que mantener al partido cleptómano lejos de la Junta de Extremadura, pero eso no quiere decir que vayamos a hacer presidente o presidente o presidenta al primero que pasa por la calle», ha advertido Fernández. «Esto será un sí o un no, lo hemos dicho desde el primer momento, no hay medias tintas», ha añadido en su intervención.

Vox reitera que el acuerdo sigue siendo posible, pero Fernández Calle, en su intervención de este miércoles, ha insistido en que el apoyo de su formación dependerá exclusivamente de las políticas que se adopten y no de intereses partidistas o de reparto de cargos. «A nosotros nos da exactamente igual quién cobre el sueldo de presidente. Nosotros queremos cambiar Extremadura», ha afirmado el líder del partido.

Según ha señalado su líder en la Junta, «lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos, eso es lo primero». Tras ello, Fernández Calle ha apuntado que «sólo después de eso, si hay acuerdo, cuando tengamos claras cada medida, cada punto, cada cambio que se va a hacer en Extremadura, cómo se va a hacer, con qué dotación presupuestaria», entonces «será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas».