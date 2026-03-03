Feijóo retrata a Sánchez: «Si Irán le da las gracias y EEUU le considera un terrible aliado, falla usted»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un contundente mensaje sobre la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez en un contexto internacional que ha calificado de «crítico», reclamando respeto para España y cuestionando con dureza la actuación del Ejecutivo tras su posición en el conflicto contra Irán.

Bajo el lema «Primero, España», Feijóo defendió que el país es «fiable» y está comprometido «con la libertad y con los valores de Occidente». El líder del PP pidió a los aliados internacionales «respeto a nuestra Nación» y destacó que «España es mucho más que su mal Gobierno».

«La situación internacional es crítica»

El líder de los populares advirtió de la gravedad del momento geopolítico actual: «La situación internacional es crítica. Caben opiniones distintas. Lo que ya no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias».

Feijóo también retratado al presidente del Gobierno. «Si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted», señaló por vetar las bases de Rota y Morón a EEUU. A su juicio, esa posición «no es equidistancia», sino que supone «perjudicar los intereses de España frente a un ‘régimen odioso’ según sus propias palabras».

En su mensaje, el presidente del PP ha reivindicado su compromiso con la estabilidad y la seguridad nacional. «Hay demasiado en juego. Por intentar ganar unos votos dentro no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra estabilidad y nuestra posición en el mundo», afirmó.

Finalmente, Feijóo aseguró que, bajo su liderazgo, «España volverá a ocupar su sitio» en el ámbito internacional, mencionando expresamente su papel en Europa y en la OTAN: «Estará siempre del lado de la libertad y frente a los tiranos», concluyó.