La AEMET manda un aviso muy serio a España por la borrasca Regina: lluvias muy fuertes a partir de hoy en estas zonas

Lluvias muy fuertes a partir de hoy en estas zonas, la AEMET no duda en mandar un aviso muy serio para España ante la llegada de la borrasca Regina. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden tirar por tierra este mes de marzo en el que pensábamos que llegaría la primavera.

Nada más lejos de la realidad, sino que nos está esperando una nueva borrasca que puede cambiarlo todo. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta por una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. La AEMET no duda en mandar un aviso muy serio a España, ante una nueva borrasca con nombre propio, Regina puede golpearnos con fuerza en estas próximas jornadas en especial en estos puntos del país.

La borrasca Regina obliga a lanzar un aviso importante de la AEMET

Los expertos de la AEMET se preparan para recibir una nueva borrasca con nombre propio. Con la llegada de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Una novedad destacada que puede convertirse en la antesala de algo más.

Es importante estar preparados para una primavera que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa con unas lluvias destacadas.

Esta borrasca tiene nombre propio y podría acabar siendo lo que nos golpeará de lleno, en estos días en los que vamos a esforzarnos por obtener un nuevo cambio en el tiempo. Se acerca una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Será el momento de visualizar una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás tocará empezar a sacar un paraguas y un abrigo en el que todo puede acabar siendo posible.

Llegan lluvias muy fuertes en estas zonas del país

Estas zonas del país estarán muy afectadas por unas lluvias fuertes que pueden cambiarlo todo. Será mejor que nos empecemos a preparar por lo que está a punto de llegar en estos días en los que la inestabilidad acabará siendo una tendencia de lo más esperada.

La AEMET no duda en darnos algunos detalles de lo que nos está esperando: «La baja fría Regina situada en el atlántico entre Canarias y el suroeste peninsular dejará una situación de inestabilidad en ambas regiones, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ocasionalmente con tormenta afectando al propio archipiélago y a Andalucía occidental, donde podrían ser localmente fuertes y con probables acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Asimismo, la baja también marcará el tiempo en el resto territorio, favoreciendo la entrada de un flujo húmedo desde el Mediterráneo que hará que igualmente predominen los cielos nubosos o cubiertos en la mitad este peninsular y se den precipitaciones ocasionales en buena parte de la fachada oriental y centro este peninsular, más abundantes en el norte del cabo de la Nao. Poco nuboso en general en el Cantábrico y cuadrante noroeste e intervalos nubosos en el resto, si bien con posibilidad de darse algún chubasco ocasional y disperso a excepción de Baleares. Nevará por encima de 1700 metros en Canarias con probables acumulados significativos en cumbres. Bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, entornos de montaña y alto Ebro, con calima en la mayor parte de la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias, sistema Ibérico y el litoral cantábrico, con ascensos en las provincias mediterráneas y pirenaicas, así como en el extremo oeste peninsular, llegando a notable en el oeste de Galicia. Las mínimas tenderán a aumentar, exceptuando el entorno del Estrecho, Canarias, Cantábrico y noroeste con predominio de los descensos. Heladas débiles en Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones persistentes en el entorno del Estrecho, con chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes en Andalucía occidental. Probables acumulaciones significativas de nieve en cumbres de Canarias. Rachas muy fuertes de viento en Canarias también probables en el Estrecho y regiones del extremo sureste peninsular. Soplará viento fuerte de componente norte en la fachada oriental peninsular y, con rachas muy fuertes, en Canarias. Predominio del viento de componente este en el resto, moderado en litorales, Baleares y centro y mitad sur peninsular, y flojo en el resto. También se espera alcanzar intensidades fuertes y/o rachas muy fuertes en el Estrecho y regiones del extremo sureste».