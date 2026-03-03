Drones iraníes atacan la Embajada de EEUU en Riad y Trump responde: «Pronto conoceréis las represalias»

La Embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudí, y el Ministerio de Defensa del propio país árabe han confirmado que la sede diplomática norteamericana ha sido atacada por dos drones provenientes de Irán, que han causado un «pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio», sin que se hayan confirmado víctimas. Donald Trump ha asegurado ante la prensa estadounidense: «Pronto sabréis cuáles son las represalias por el ataque a la Embajada en Riad».

La misión diplomática estadounidense en el reino saudí había emitido una alerta de seguridad en la que ordenó a su personal y recomendó a los ciudadanos estadounidenses «refugiarse» en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar los desplazamientos no esenciales a instalaciones militares en la región.

«La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional», señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a «mantener un plan personal de seguridad», «evitar manifestaciones y grandes concentraciones» y «seguir las instrucciones de las autoridades locales».

El ataque se produce en medio de una fuerte escalada regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel, en el marco de una operación denominada Promesa Verdadera 4.

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluido Arabia Saudí, debido a «graves riesgos» para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

«Abandonar Oriente Próximo»

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar «inmediatamente» 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de «graves riesgos» para su «seguridad».

Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.