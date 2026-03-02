Es mejor que cualquier libro de historia: la miniserie sobre la Antigua Roma que arrasa en Netflix

El streaming a veces nos sorprende rescatando proyectos televisivos que creíamos olvidados. Ahí está, tras la muerte de David Lynch, el nuevo auge mediático de Twin Peaks (1990) o la resurrección del anime Hunter x Hunter (2011) gracia a Prime Video. Ahora el turno temático se centra en la Antigua Roma, concretamente en una ficción de 2010 reestrenada hace poco por Netflix, que hará las delicias de los fans de los gladiadores. Sí, nos referimos a Spartacus: sangre y arena.

Estrenada tras el fenómeno de Roma (2005) en una época de tendencia total en el audiovisual por el péplum, la serie de Spartacus fue todo un éxito televisivo en una época en el que las plataformas todavía no habían cambiado para siempre el paradigma del consumo audiovisual. Spartacus: sangre y arena fue una creación de Steven S. DeKnight, quien tras el triunfo de esta fue contratado para expandir el argumento con dos temporadas más, Spartacus: Venganza (2012) y Spartacus: La guerra de los condenados (2013). El pasado año la franquicia tuvo otra colección de 10 episodios donde obviaron el desenlace del arco dramático del protagonista bajo el título de House of Ashur (disponible en MGM +).

Esta ficción sobre la serie de la Antigua Roma está producida por el cineasta Sam Raimi (Evil dead) y sólo se puede encontrar bajo suscripción en Netflix.

La mejor serie sobre la Antigua Roma está en Netflix

La ficción se centra en el luchador homónimo, quien traicionado por su país, termina convertido en esclavo. Bajo ese ambiente de supervivencia extremo, Spartacus renace como guerrero para convertirse en el gladiador más famoso de Roma. Todo ello mientras nos sumergimos en un universo repleto de corrupción y violencia en el que luchador deberá convivir con sus deseos de venganza extremos.

El elenco está comandado por Andy Whitfield, quien dio vida a Spartacus en la primera temporada. Desgraciadamente, el actor falleció tras ser diagnosticado de cáncer y en el seguimiento de la serie fue sustituido por Liam McIntyre. Junto a ellos encontramos a otros nombres conocidos de la industria, como Lucy Lawless, la mítica protagonista de Xena, la princesa guerrera (1995) y John Hannah, famoso por su participación en la trilogía de La momia. Completan el reparto Manu Bennett (El Hobbit: Un viaje inesperado), Peter Mensah (300), Nick Tarabay (Star Trek: En la oscuridad), Craig Parker (La leyenda del buscador), Viva Bianca (X: Una noche de venganza), Lesley-Ann Brandt (Lucifer) y Jai Courtney (Escuadrón suicida), entre otros. Aunque como en toda serie de larga duración, a medida que avanza la trama van saliendo y entrando intérpretes con sus respectivos personajes.

Una base fidedigna y licencias típicas de Hollywood

Spartacus: sangre y arena cuenta con cierta fidelidad histórica en el origen de Espartaco, el cual es mencionado en fuentes antiguas como Floro y Apiano, además de representar la percepción social de los gladiadores de la época y sus diferentes tipos. Uno de los puntos que más aplauden los historiadores es el del inicio de la rebelión, cuando los esclavos huyeron del Ludus utilizando elementos de cocina.

Sin embargo, la Antigua Roma no aparece tan bien reflejada en ciertos aspectos aglutinando algunas licencias típicas que utilizan Netflix y otras major de Hollywood en general. Aparte de dramatizar un grado más el arco del protagonista, en la serie encontramos anacronismos como las armaduras de cuero con músculos o las coreografías de combate excesivamente estilizadas.