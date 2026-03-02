Los mercados han reaccionado de forma bastante moderada al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y a las represalias de éste; aunque los analistas llaman a la cautela en general, JP Morgan, el mayor banco del mundo, recomienda aprovechar las caídas de este lunes para comprar.

A juicio de JP Morgan, los descensos provocados por el conflicto con Irán no serán muy profundos y no durarán mucho, como demuestra la moderación de los mismos a media sesión. Por ello, cree que es un buen momneto para comprar a mejores precios con una perspectiva de varios meses o un año.

«La actual escalada geopolítica debería ser en última instancia una oportunidad para añadir posiciones, ya que los fundamentales son positivos. Los acontecimientos de este fin de semana naturalmente provocarán un comportamiento de reducción de riesgo en los mercados a corto plazo, pero si uno tiene un horizonte temporal más largo que los próximos días o semanas, en un período de 3 ,6, 12 meses debería aprovechar la debilidad para añadir posiciones, en nuestra opinión», según un informe de JP Morgan de esta mañana.

Y añade: «Los conflictos militares son pro supuesto impredecibles, pero sospechamos que no es probable que la escalada se mantenga durante mucho tiempo dados los calendarios polícicos, y creemos que el entorno fundamental es constructivo. La subida del precio del petróleo puede durar un tiempo, pero probablemente se desvanecerá posteriormente por el exceso de oferta en el mercado. Más allá de la geopolítica, donde hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, miramos a las valoraciones del mercado, que encontramos positivas».

Invertir en petroleras y defensa

JP Morgan recomienda especialmente invertir en petroleras al calor de esta escalada del crudo y del gas natural. Según sus análisis, un cambio de régimen en los países productores en el pasado ha provocado una subida del petróleo del 30% como media durante un mínimo de tres meses. Sus valores favoritos para aprovechar este escenario son Shell, Galp, ENI y TotalEnergies (a los dos últimos les ha subido este lunes la recomendación ha «sobreponderar»).

La reducción del tráfico -o incluso el cierre- del Estrecho de Ormuz es lo que más preocupa a los profesionales del mercado, ya que a través del mismo se transporta entre el 20% y el 30% del petróleo y gas natural que se consume en el mundo. Incluso aunque el conflicto no dure mucho más, existe el temor a que el tráfico se reduzca durante bastante tiempo, lo que mantendría los precios de estas materias primas en niveles muy elevados.

No obstante, la opinión generalizada es que un posible cambio de régimen en Irán sería muy bienvenido por las Bolsas, ya que eliminaría uno de los principales riesgos geopolíticos. Y eso provocará una vuelta del petróleo y el gas a los niveles anteriores al conflicto. La gran incertidumbre ahora mismo es la duración de la guerra; en caso de que se prolongue más de lo esperado, el impacto negativo en las Bolsas y en la economía sí sería más importante.

Otro de los sectores favorecidos por el escenario actual es el de defensa, que ya era uno d elos mejores en los últimos meses por el incremento del gasto militar en todo el mundo impulsado por Donald Trump. Precisamente, su fuerte subida había llevado a muchos grandes inversores a reducir posiciones, y ahora podrían retomarlas, lo que impulsaría de nuevo sus cotizaciones.