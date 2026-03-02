Zapatero reconoce que pidió al conseguidor a sueldo de Plus Ultra que pagara 198.000 € a sus hijas
El ex presidente así lo ha manifestado en la comisión de investigación de la 'trama PSOE' en el Senado
Él recomendó a Julio Martínez contratar a la agencia de marketing de sus hijas: "Es el acuerdo que alcanzamos"
Comparecencia de Zapatero en el Senado en directo | Últimas noticias sobre el ‘caso Koldo’ y el rescate de Plus Ultra
El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido este lunes en el Senado que fue él quien propuso a su amigo conseguidor Julio Martínez Martínez, asesor a sueldo de Plus Ultra, que contratara a la agencia de sus hijas en el acuerdo que él mismo alcanzó como consultor de Análisis Relevante SL.
Así, en una comparecencia en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado a instancia del PP, Zapatero ha señalado que «cuando acepté la tarea de ser consultor de Análisis Relevante SL, propuse que la agencia de mis hijas hiciera las tareas de marketing y de apoyo a la sociedad y, al consultor, en este caso a mí. Esta prestación de servicio fue mi propuesta y formó parte del acuerdo que alcazamos», ha detallado.
Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, ha sido cliente de Whathefav SL, la agencia de marketing y comunicación de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, constituida en 2019. Según publicó El Confidencial, esta agencia recibió 198.000 euros del conseguidor a sueldo de Plus Ultra.
De hecho, Martínez tuvo también el encargo del propio Zapatero de ayudar a la firma de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.
La propia agencia de Laura y Alba Zapatero Espinosa reconoció durante meses en su página web que Análisis Relevante SL era uno de sus clientes. En 2024, último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la agencia de las hijas de Zapatero facturó 471.810 euros y cerró dicho ejercicio con un saldo positivo de 125.639 euros.
Asimismo, el ex presidente ha admitido este lunes en la Cámara Alta que cobró en torno a medio millón de su conseguidor Julio Martínez Martínez, vinculado a la compañía Plus Ultra rescatada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sí, es una cantidad aproximada», ha confesado sobre la cifra que reveló el diario El Mundo.
El ex presidente ha admitido haber percibido «70.000 euros brutos al año, de media», una cantidad que cotizó como autónomo, ha afirmado. Junto a ello, ha subrayado que no tiene ninguna sociedad «ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur», ha enfatizado.
Antes de constituirse
El ex jefe del Ejecutivo ha relatado que «fue idea del señor Martínez -como socio mayoritario- y de otras personas montar Análisis Relevante SL y contaron conmigo para saber si sería consultor; una vez constituida, confirmé que sería consultor de la misma», ha precisado.
Preguntado por la senadora de UPN María Caballero sobre si tuvo conocimiento de que Julio Martínez Martínez trabajaba como asesor para Plus Ultra, Zapatero ha admitido que su amigo se lo comentó en «alguna ocasión», si bien el ex inquilino de la Moncloa ha esgrimido que él nunca ha tenido relación con Plus Ultra de ningún tipo, «ni nadie me ha pedido nada para Plus Ultra jamás», ha manifestado en alusión al polémico rescate de 53 millones de euros.
Además, ha dicho que nunca se reunió con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos para hablar del rescate, y que tampoco habló de ello con el ex secretario de Estado Pedro Saura.