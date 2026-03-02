El truco secreto de tu Smart TV para ver menos anuncios: casi nadie lo sabe y funciona

En los últimos años, el precio de las Smart TV ha disminuido considerablemente. Podríamos pensar que se debe a un abaratamiento de los componentes, la competencia entre fabricantes o las promociones habituales en grandes superficies. Sin embargo, en realidad, esta tendencia responde a un factor cada vez más evidente: la publicidad integrada en el propio televisor. Independientemente de la marca y el sistema operativo, cuando encendemos la TV, nos encontramos con una pantalla principal repleta de recomendaciones patrocinadas de series, películas, e incluso productos. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo para dejar de ver anuncios en la Smart TV.

Ahora bien, a diferencia de otras funciones, la publicidad no se puede desactivar con un simple ajuste, ya que, en la mayoría de casos, forma parte del propio diseño del sistema operativo. Los fabricantes han encontrado en los televisores una plataforma publicitaria donde se encuentra su público objetivo. Por eso, muchos usuarios buscan formas de reducir su presencia sin renunciar a las aplicaciones de streaming ni a la conexión a Internet. En este escenario, una de las soluciones más sencillas pasa por cambiar el servidor DNS que utiliza el televisor.

El truco definitivo para dejar de ver anuncios en la Smart TV

El DNS, o sistema de nombres de dominio, es el que se encarga, explicado de una manera sencilla, de «traducir» las direcciones web en direcciones IP comprensibles para los dispositivos. Por defecto, los routers de los operadores configuran automáticamente sus propios servidores DNS. Sin embargo, es posible modificarlos manualmente en la configuración de red de la Smart TV.

Al utilizar un DNS con funciones de filtrado, como AdGuard (94.140.14.14) o NextDNS, se puede bloquear la comunicación con muchos de los servidores encargados de mostrar publicidad en la interfaz del televisor. Si bien es cierto que con esta configuración no desaparecen todos los anuncios como por arte de magia, la publicidad se reduce de forma significativa y los usuarios pueden ver un menú principal mucho menos intrusivo y más limpio.

El proceso para cambiar el DNS varía según el sistema operativo, aunque en esencia es similar. En televisores con Google TV o Android TV, basta con entrar en Ajustes, acceder a «Red e Internet», seleccionar la conexión activa y modificar los «Ajustes de IP» para establecer una configuración estática. Allí se introduce manualmente la dirección del nuevo servidor DNS. En modelos con Tizen OS o webOS, el cambio se realiza desde el apartado de red dentro de los ajustes generales, editando la configuración avanzada de la conexión.

Cabe señalar que este truco para dejar de ver anuncios en la Smart TV conlleva algunos inconvenientes. En primer lugar, si el servidor DNS elegido está saturado o no es demasiado rápido, es posible que algunos servicios experimenten una ligera latencia adicional si el servidor DNS elegido no es especialmente rápido o está saturado. Por otro lado, es posible que algunos contenidos legítimos queden bloqueados si el filtro es demasiado estricto. En ese caso, basta con volver al DNS original del operador o probar con otro servicio alternativo.

Para quienes buscan una solución más radical, existen opciones adicionales como configurar el router para aplicar un filtrado a nivel de red o instalar herramientas como Pi-hole en una Raspberry Pi. De este modo, se bloquea la publicidad no sólo en el televisor, sino en todos los dispositivos conectados al hogar. Sin embargo, estas alternativas requieren más conocimientos técnicos y una configuración más avanzada.

Descontento entre los usuarios de Hisense

«Desde ayer, aproximadamente, mi televisor Hisense muestra anuncios de unos cinco segundos que no se pueden saltar (ni pulsando atrás, ni el botón Home, ni cambiando de canal) cada vez que accedo a los canales de TDT tras el primer encendido. No se trata de publicidad dentro de una aplicación, ni de la app de canales por internet, ni de contenido HBBTV, sino de un anuncio que aparece justo al seleccionar la fuente de TDT y que bloquea la carga del canal hasta que finaliza. Son promociones de aplicaciones de Hisense o del propio sistema operativo. En los ajustes tengo desactivadas desde hace tiempo todas las opciones relacionadas con anuncios y analítica, como la publicidad personalizada o las recomendaciones basadas en el uso, por lo que la situación resulta aún más frustrante. Si alguien más tiene un televisor Hisense, agradecería saber si tras la última actualización le ocurre lo mismo, porque lo último que esperaba era tener que ver anuncios obligatorios al estilo YouTube para poder acceder a la TDT».

Éste es el mensaje que ha publicado recientemente un usuario en el foro bandaancha.eu, mostrando su descontento con el nuevo modelo de negocio de Hisense, basado en la monetización a través de la publicidad dirigida. Sin embargo, esto no debería sorprender teniendo en cuenta que el socio de Hisense en VIDAA es la empresa especializada en publicidad digital Nexxen.