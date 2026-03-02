La lluvia amenaza el primer lunes de mascletá en las Fallas de Valencia: la AEMET lo confirma

La lluvia amenaza las Fallas de Valencia en el primer lunes de mascletá en la plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia. La AEMET ha confirmado las precipitaciones, que serán «persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante en la segunda mitad del día». La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado un descenso de las temperaturas máximas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posibilidad de lluvias en las Fallas de Valencia.

La lluvia amenaza a las Fallas de Valencia de cara a este lunes 2 de marzo, en el que a las 14:00 horas se celebrará la tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento. Además, este espectáculo pirotécnico, llevado a cabo por los Hermanos Sirvent, servirá para homenajear la figura de Pedro Luis Sirvent, fundador de la pirotécnica, que falleció el pasado año en un espectáculo pirotécnico. La AEMET ha confirmado que la lluvia se podría apuntar a este sentido homenaje.

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado que «no se descartan precipitaciones localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante en la segunda mitad del día». Especialmente en Valencia, se esperan lluvias durante todo el día y en la capital la probabilidad de que llueva entre a las 14:00 horas es de un 65%. Así que todo indica que la lluvia podría aparecer durante el acto principal en las Fallas de Valencia para este lunes 2 de marzo, donde se esperan máximas de 15 ºC y mínimas de 9 ºC.

Amenaza de lluvia en las Fallas de Valencia

«No se descartan precipitaciones localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante en la segunda mitad del día. Sin descartar rachas de viento muy fuertes del nordeste en el litoral de Alicante a últimas horas», ha avisado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana. Así que todo indica que las lluvias aparecerán en la provincia de Alicante, con menor probabilidad en Castellón.

La predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 2 de marzo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo con intervalos nubosos, aumentando a nuboso de sur a norte durante la mañana. Probable polvo en suspensión en la mitad sur. Se esperan precipitaciones en la mitad sur de Valencia y el norte de Alicante, sin descartar que sean localmente persistentes por la tarde, y serán probables de forma débil y dispersa en otros puntos. Temperaturas mínimas en ascenso en el extremo sur y con cambios ligeros en el resto; máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto a primeras horas; durante la mañana, tenderá a este y nordeste, moderado en Alicante y litorales, y flojo en el resto del interior. No se descartan rachas muy fuertes en el litoral de Alicante a últimas horas.