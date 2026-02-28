Fallas de Valencia 2026: fechas y horario de verbenas y discomóviles

Las Fallas de Valencia 2026 viven su primer fin de semana fiesta después del acto de Crida que se celebró el pasado domingo 22 de febrero y que fue el pistoletazo de salida para esta festividad. Este domingo 1 de marzo también se celebrará la primera mascletá en la plaza del Ayuntamiento, que se sucederá hasta el próximo jueves 19 de marzo, día de la Cremá. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las Fallas de Valencia 2026 y las verbenas que se repartirán en toda la ciudad.

La Crida y el pregón de las falleras mayores fueron el inicio de las Fallas de Valencia 2026, que vivirán su semana grande entre el domingo 15 y el jueves 19 de marzo, día en el que se celebra la festividad de San José y la tradicional Cremá. Durante los días previos se realizará la plantá, se entregarán los premios a los ganadores, se sucederán los espectáculos pirotécnicos y también se harán dos ofrendas a la Virgen de los Desamparados en la Plaza de la Virgen.

Esto será la parte tradicional de las Fallas de Valencia 2026, pero estas fiestas también se caracterizan por reunir a millones de turistas que también visitan la capital de la Comunidad Valenciana para disfrutar de otros muchos placeres, como puede ser la paella, la rica cerveza valenciana y las fiestas en las verbenas y discomóviles que se ubicarán en varios puntos de la ciudad. Muchas fallas también montarán sus propios chiringuitos para que puedan ser visitados por las personas que quieran disfrutar del ocio nocturno y todo lo que ofrece la ciudad.

Las verbenas en las Fallas de Valencia 2026

Según dicta la organización, las comisiones falleras podrán realizar verbenas dentro de sus fallas el sábado 7 y 14 de marzo y todos los días que van del 16 al 18 de marzo. Los horarios serán de 17:00 a 22:00 horas en horario de tarde y entre las 22:00 y las 04:00 horas en horario de nocturno. Una de las condiciones es que no se podrán repetir tramos dentro de un mismo día.

Las comisiones falleras también tendrán que cumplir con ciertas obligaciones, como no superar los 90 decibelios (dBA) al aire libre ni los 85 dBA en el interior de carpas. También tendrán la obligación de instalar aseos públicos portátiles, garantizar hojas de reclamaciones y limitar las barras de bebidas a un máximo de ocho metros. Además, también tendrán que garantizar la seguridad para el correcto funcionamiento del evento.

Las verbenas más importantes y las discomóviles de las Fallas de Valencia 2026 son las siguientes:

Falla Malvarrosa – Orquesta Shakara (Av. Malvarrosa).

Falla Conde Salvatierra – Cirilo Amorós.

Falla Cuba-Puerto Rico – Ruzafa.

Falla Sueca-Literato Azorín – Ruzafa.

Falla San Miguel – Pl. Tavernes de la Valldigna (El Carmen).

Falla El Molí de Silla.

Plaza Correo Viejo: Verbena Negrito (Plaza del Negrito)

Fallas Santo Justo y Pastor Serrería.

Falla Benicalap-Av. Burjassot-Padre Carbonell.

Falla Vicente Sancho Tello-Chile.

Falla Maestro-Aguilar-Matías Perello.

Falla Venezuela.

Falla Doctor García Brustenga-Vicente Cambra.

Falla Miguel Serna.

Falla Doctor Marañón-Maestro Palau.

El calendario de estas verbenas y discomóviles en las Fallas de Valencia 2026 es el siguiente.