Telefónica ha iniciado un acercamiento a la alemana 1&1 Drillisch para negociar una compra de forma amistosa, según fuentes conocedoras de la situación. Esta compañía ya había sido señalada como objeto de interés de la operadora que preside Marc Murtra, que ahora ha decidido dar un paso adelante.

Las fuentes explican que Murtra está decidido a que ésta sea la primera adquisición de su plan de crecimiento, pero quiere hacerla amistosamente, lo que requiere acordar el precio. Y es en ese punto en el que se encuentran las cosas en estos momentos.

De hecho, este viernes han comenzado a circular rumores al respecto, lo que ha provocado una subida del 8,28% de 1&1 en la Bolsa alemana. Telefónica también ha reaccionado con euforia a estos rumores, con una subida del 5,62% hasta 3,85 euros, lo cual demuestra que el mercado aplaude la operación.

La valoración de 1&1 se sitúa en 4.370 millones al cierre de este viernes. Según las fuentes consultadas, Telefónica no necesitaría acometer una ampliación de capital para financiar la compra, «pero le daría mucha credibilidad ante el mercado para realizar operaciones mayores en el futuro en las que sí necesitará apelar al mercado».

«La adquisición de 1&1 le dará mucha credibilidad a Murtra de cara al cumplimiento de su plan estratégico basado en sanear la compañía y crecer. El plan no gustó al mercado porque considera que es poco ambicioso, así que tiene que cumplir promesas (deliver). De momento, los resultados han cumplido objetivos, y ahora tiene que empezar a cumplir su promesa de crecer en Europa», añaden. Murtra ya admitió a finales de 2025 que mantenía conversaciones para operaciones corporativas en todos sus mercados core (España, Alemania, Reino Unido y Brasil)

1&1 es muy complementaria de la operadora que tiene Telefónica en Alemania, que opera bajo la marca O2. De hecho, 1&1 era el principal cliente de O2 porque le alquilaba la red móvil en vez de desarrollar la suya propia. Sin embargo, en 2023 rompió el acuerdo y se fue con Vodafone. Ahora, si se completa la adquisición, volverá a utilizar la red de la filial de Telefónica.

O2 tiene apenas una cuota de mercado del 6% en Alemania, que podrá incrementar hasta el 16% con la compra de 1&1. De esta forma, podrá empezar a competir en serio en telefonía fija con gigantes como Deutsche Telekom (cuota de mercado del 40%) y Vodafone (27%). En móvil, la filial de Telefónica es mucho más potente, con una cuota del 30%, a la altura de Vodafone y sólo superada por Deutsche. 1&1 tiene una cuota del 11%, similar a la que tiene en la red fija.

Esta operación, por tanto, no plantearía grandes problemas de competencia y podría ser aprobada rápidamente por las autoridades germanas. Además, al ser una operación interna de un país, la Comisión Europea no tendría que intervenir.

Como adelantó OKDIARIO, Telefónica ha descartado otra operación en Reino Unido: la adquisición del 50% de VMO2 en manos de la norteamericana Liberty cuando venza el plazo de permanencia en junio de este año.