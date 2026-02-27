Leonor Watling carga contra la ‘obligación’ de las manifestaciones políticas en los Goya: «Me parece ruin»

Leonor Watling ha hablado abiertamente sobre las manifestaciones políticas en los premios Goya, de cara a esta edición de 2026 en la que se espera que la actualidad marque la gran noche del cine español. Mientras que actores como Luis Tosar -presentador de la gala junto a Rigoberta Bandini- considera inevitable que se aluda a «Gaza, Ucrania o el ICE», la actriz de Salvador (Netflix) entiende que es «muy ruin» tener que posicionarse de manera casi obligada.

La actriz ha recibido la propuesta de recibir un pin de Palestina para llevarlo y darle visibilidad a su paso por la alfombra roja, algo que ha declinado. En un principio, Leonor Watling ha bromeado con las razones por las que prefiere no significarse con ciertas causas en un evento como la entrega de los Premios Goya. «Ponerte a ti, que eres actor, que no has estudiado», ha dicho entre risas, además de hacer también un chiste sobre lo «complicado» que es «meter tripa» en una gala y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje que requiere seriedad.

La protagonista de Hable con ella -nominada dos veces a Mejor actriz por sus papeles en La hora de los valientes (1998) y A mi madre le gustan las mujeres (2002)- entiende que llevar algo así es «una responsabilidad social» demasiado grande. «Si voy a ir con una chapa de Palestina, ¿por qué no me pongo una de Ucrania? ¿Por qué no me pongo una de Sudán?», ha razonado.

«En lo que llevamos de año ya hay 10 mujeres muertas», ha añadido para subrayar la cantidad de «cosas que son muy importantes» y «hay que visibilizarlas». Por ello, prefiere no pronunciarse para no dar más relevancia a unos que a otros.

«Ponerte esa responsabilidad social de que tengas que hablar [siendo actor] y tengas que posicionarte, me parece ruin», ha declarado Leonor Watling. La intérprete ha aclarado que respeta a quienes decidan manifestar esos mensajes, pero «tiene que ser algo muy personal». De no tener esas implicaciones, «es demasiado peso para un actor», ha explicado en WATIF TV.