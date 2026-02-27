Felipe VI pide a Juan Carlos I que recupere su residencia fiscal en España si quiere regresar

La Casa del Rey considera que el regreso de Juan Carlos I a España en su decisión que «sólo compete a él». Pero pone una condición a su retorno: que fije su residencia fiscal en España. Así lo han asegurado a OKDIARIO fuentes de La Zarzuela.

Estas fuentes han explicado que en el caso de que el padre de Felipe VI decidiera volver, «para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y para salvaguardar la imagen de la la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España».

El debate sobre el futuro de Juan Carlos I lo agitó este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras la publicación de los documentos clasificados del 23-F, escribió en sus redes sociales: «Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país», escribió en sus redes sociales después de comunicar a Zarzuela que publicaría esta iniciativa».

Juan Carlos I es residente fiscal en Abu Dabi desde hace cinco años, donde tiene unas condiciones de tributación que le resultan más cómodas que las españolas. El padre de Felipe VI se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en 2020 ante la presión sobre las investigaciones en sus finanzas, y ha expresado en sus memorias el deseo de volver a España, donde se ha trasladado en ocasiones para viajes privados, pero sin pernoctar en el Palacio de la Zarzuela.

El Rey Juan Carlos mantiene desde entonces su residencia fiscal en Abu Dabi, de tal modo que no rinde cuentas en España. Y también lleva casi seis años sin percibir la asignación anual que tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey.

Además del de la tributación fiscal, hay otro escollo para el regreso del padre del Rey a España. Juan Carlos I quiere volver a residir en la Zarzuela, la que fue su casa durante décadas hasta que decidió abandonarla para poner rumbo a Abu Dabi.

Regreso a España

«España dejó un vacío dentro de mí. Y ese vacío seguirá existiendo hasta que pueda volver a vivir allí con total normalidad», sostiene el antiguo monarca en Reconciliación, sus memorias publicada el pasado mes de noviembre, en las que lamenta que sus «breves visitas» están «sujetas a la aprobación de la Casa Real y me vea privado de una vida familiar en la Zarzuela».

Asimismo, en el libro, escrito junto a la autora francesa Laurence Debray, deja claro que su marcha al exilio fue para no perjudicar a su hijo, «el príncipe heredero mejor preparado de Europa». «Haré todo lo posible para que mi hijo, el rey Felipe, tenga éxito a la cabeza de nuestra institución, y para que su hija, la princesa Leonor, extremadamente bien preparada, le suceda a su debido tiempo», sostiene