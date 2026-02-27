A partir de hoy (27/2) se esperan colas kilométricas en Lidl por la cerveza alemana que todos adoran

Lidl ha dado a sus clientes una grata sorpresa, ya que desde hoy, 27 de febrero, la cadena incorpora una rebaja llamativa en una de sus cervezas importadas más reconocidas. Se trata de la Franziskaner Weissbier naturtrüb, que es la clásica cerveza de trigo alemana que muchos aficionados consideran un valor seguro. Su precio habitual, que rondaba los 1,75 euros, baja a 1,20 euros por la botella de 500 ml, lo que la convierte en una compra especialmente atractiva para quienes disfrutan de este estilo tan característico y seguro que provoca más de una cola en las tiendas de Lidl.

Lo interesante de esta oferta es que no hablamos de una cerveza minoritaria ni de una marca poco conocida. Franziskaner lleva décadas situándose entre las Weissbier favoritas del público europeo. Es una cerveza que, para quien la haya probado alguna vez, resulta muy fácil de identificar por su aroma, su textura y ese punto afrutado tan típico de la fermentación con levadura en suspensión. Por eso destaca que, en pleno mercado donde muchas cervezas premium han subido de precio, Lidl venda una cerveza alemana tradicional por poco más de un euro.

La cerveza alemana que vende Lidl y que todos adoran

Franziskaner es una cerveza que se reconoce casi antes de abrir la botella. A simple vista presenta el aspecto ligeramente turbio que caracteriza a las Hefe-Weißbier, un tipo de cerveza en el que la levadura permanece en suspensión y aporta gran parte de su personalidad. Esa opalescencia, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que la hace distinta y más aromática.

En nariz, este estilo suele desarrollar notas afrutadas y especiadas, y en el caso de Franziskaner se marcan especialmente los aromas de banana madura, un toque cítrico y un matiz suave de clavo o especias dulces que aparece al final. No es una cerveza pesada, ni densa, ni excesivamente alcohólica; más bien lo contrario. Tiene un cuerpo medio y un punto de efervescencia muy marcado debido a su alto contenido de dióxido de carbono, lo que le da una sensación refrescante desde el primer sorbo.

Ese equilibrio entre lo dulce, lo frutal y lo especiado es lo que la convierte en una opción accesible incluso para quienes no suelen beber cervezas de trigo. Suave, cremosa y con un final amable, Franziskaner es de esas cervezas que la gente recomienda sin pensarlo demasiado porque da lo que promete: sabor y constancia.

Ingredientes sencillos, tradición alemana

Una de las claves de esta cerveza es su pureza. Franziskaner se elabora siguiendo la tradición bávara más clásica y su listado de ingredientes lo deja claro:

Agua

Malta de trigo

Malta de cebada

Extracto de lúpulo

Levadura

No tiene añadidos extra, ni aromatizantes artificiales, ni ingredientes que alteren el perfil original. Esta simplicidad responde a la filosofía de las cervezas alemanas, donde se valora que la levadura y la malta sean las protagonistas del sabor, dejando al lúpulo en un papel más moderado.

Con qué combina mejor Franziskaner

Aunque es fácil disfrutarla sola, también la vas a poder disfrutar mucho con platos de carne, sobre todo cuando provienen de la parrilla o tienen un punto ahumado. Lo frutal equilibra las grasas, y la espuma cremosa limpia el paladar con bastante eficacia.

Además para acompañar cuando comemos salchichas alemanas y platos típicos bávaros, así como quesos suaves y cremosos, ensaladas templadas con pollo o frutos secos o platos que son ligeramente especiados donde el dulzor y la acidez de la cerveza aportan contraste.

Es, en definitiva, una cerveza versátil que encaja en comidas informales, barbacoas caseras y cenas rápidas de fin de semana. Este tipo de consumo cotidiano es el que explica, en parte, por qué tantas personas repiten con ella.

Una oferta que marca la diferencia

Que una cerveza premium de importación como Franziskaner pase de 1,75 a 1,20 euros no es un descuento menor. Muchas cervezas de trigo de calidad se mueven entre los 2 y 2,50 euros por botella en supermercados y aún más en tiendas especializadas. Por eso esta promoción resulta tan llamativa: permite disfrutar de una cerveza reconocida internacionalmente a un precio muy por debajo de lo habitual.

Además, Lidl lleva tiempo apostando por incorporar productos alemanes con buena relación calidad-precio, y Franziskaner encaja perfectamente en esa filosofía. No es una cerveza experimental ni de edición limitada; es un clásico que funciona año tras año, lo que da tranquilidad a quienes la compran.

¿Por qué gusta tanto esta cerveza?

Hay varios motivos que se repiten entre los consumidores:

Sabor accesible: tiene matices, pero no es complicada; gusta a quienes aman las cervezas de trigo y también a quienes se acercan por primera vez.

tiene matices, pero no es complicada; gusta a quienes aman las cervezas de trigo y también a quienes se acercan por primera vez. Equilibrio : ni demasiado dulce, ni demasiado amarga, ni demasiado densa.

: ni demasiado dulce, ni demasiado amarga, ni demasiado densa. Marca reconocida : Franziskaner tiene prestigio y suele asociarse con calidad constante.

: Franziskaner tiene prestigio y suele asociarse con calidad constante. Precio competitivo, especialmente con la rebaja de Lidl a 1,20 euros.

Ese conjunto es lo que la posiciona como una de las cervezas preferidas del lineal cuando aparece en promoción.